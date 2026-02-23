◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 侍ジャパン―ソフトバンク（2026年2月23日 サンマリン宮崎）

3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンは23日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン宮崎）に臨み、佐藤輝明内野手（26）が「4番・三塁」で出場した。

初実戦だった前日の同戦は、投打でピッチクロック違反が一度もなく、佐藤も代表初4番で3安打5打点の大暴れだった。

打者は残り8秒までに打つ態勢を整えなければ1ストライクが宣告される。打者交代は30秒の時間制限があり、大会本番まで各自が試行錯誤を繰り返して、体に時間を染みこませている状況だ。佐藤輝はこの日の第1打席で初球の前に構えが間に合わず1ストライクが宣告された。球審は本場メジャーの審判員が務めている。

佐藤輝はピッチクロックについて、合宿期間中に「そこはちょっと考えないといけないところで。考えながら準備したいなと思います」と語っていた。18日の実戦形式の打撃練習「ライブBP」では、小走りで打席に入り、つま先にバットを2度当てて行う素振りのルーティンも早送りで行っていた。