「しゃがまなくていい」って快適！【ワークマン】脱ぎ履きラクラク♡「優秀シューズ」

ちょっとした外出や毎日の買い物などデイリーに履く靴は、サッと脱ぎ履きできると便利。そんなアイテムを探したところ、【ワークマン】から登場している「ステップインシューズ」がヒット！ 手を使わずスッと履ける設計のほかに、インソールやソールにもこだわりが詰まったアイテムです。2,500円というお手頃価格なので、気負わず履ける相棒になってくれるはず。

配色切り替えとボリュームソールで旬度満点！

【ワークマン】「ステップインレディススニーカー」\2,500（税込）

ボリュームソールが今っぽい、配色スニーカー。手を使わず履けるステップイン仕様は、急いでいる朝や荷物を持っているときなどにも便利。クッション性のあるミッドソールや高反発ソールが採用されていて、履き心地の良さも期待できます。カラーはグレージュとブラックの2色展開。大人カジュアルコーデにはもちろん、きれいめコーデのハズしアイテムとしても使えそう。

ニット素材が上品なスリッポンタイプ

【ワークマン】「レディース雲の上ステップインニットスリッポン」\2,500（税込）

すっきりとしたデザインが好みなら、ニット素材のスリッポンがおすすめ。「まるで雲の上を歩いているかのような、ふわふわとしたインソール」（公式サイトより）を採用しているほか、ニット素材ならではのフィット感もあいまって、安定感のある履き心地を実感できそう。

