渡辺美奈代、そぼろ豆腐・煮浸しなど手作り″作り置き″ずらり公開
歌手でタレントの渡辺美奈代が９日、オフィシャルブログを更新。手間ひまかけた“作り置きおかず”の数々を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は「作り置き（１）」「作り置き（２）」「２品完成」「定番作り置き」などと立て続けにブログを更新。鶏そぼろと豆腐を合わせた「そぼろ豆腐」、小松菜と人参、しめじ、えのきをだしに浸した煮浸し、にんじんの飾り切りが添えられた高野豆腐など栄養バランスを意識した和の常備菜を写真とともに紹介。
さらに、ガラス容器に美しく詰められた「紫玉ねぎの塩麹酢漬け」や金柑を加えた爽やかな酸味が特徴の「キャロットラペ」など、彩りも意識した作り置きも披露。保存食とは思えない華やかな仕上がりになっており、日頃から丁寧に料理と向き合っている様子がうかがえる。
また「ゆず味噌」と題して更新したブログでは、柚子の香りが広がりそうな自家製調味料の写真とともに「ゆず味噌も作りましたー」と報告。
これらの投稿にファンから「そぼろ豆腐！絶対美味しい」「いつ見に来ても、美味しそうなお料理！！」「彩り綺麗で…とっても美味しそう」「真似っこしたい」「お野菜たっぷりで…素敵」「にんじんの飾り切り…可愛い」「そぼろ豆腐 ご飯が 進みますね」「とっても美味しかったのでまた作ってみます」「食べたことがないのですが甘い味噌にレモ汁はどんな味がするのですか？」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
さらに、ガラス容器に美しく詰められた「紫玉ねぎの塩麹酢漬け」や金柑を加えた爽やかな酸味が特徴の「キャロットラペ」など、彩りも意識した作り置きも披露。保存食とは思えない華やかな仕上がりになっており、日頃から丁寧に料理と向き合っている様子がうかがえる。
また「ゆず味噌」と題して更新したブログでは、柚子の香りが広がりそうな自家製調味料の写真とともに「ゆず味噌も作りましたー」と報告。
これらの投稿にファンから「そぼろ豆腐！絶対美味しい」「いつ見に来ても、美味しそうなお料理！！」「彩り綺麗で…とっても美味しそう」「真似っこしたい」「お野菜たっぷりで…素敵」「にんじんの飾り切り…可愛い」「そぼろ豆腐 ご飯が 進みますね」「とっても美味しかったのでまた作ってみます」「食べたことがないのですが甘い味噌にレモ汁はどんな味がするのですか？」などの声が寄せられている。