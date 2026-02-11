小原正子、家族全員集合で″やっと節分″、みんなで記念撮影
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が９日、オフィシャルブログを更新。体調不良で延期していた“節分行事”を家族そろって行った様子や手巻き寿司で楽しんだ恵方巻きのひとときを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、小原は「やっと、節分！★」と題したブログで、絵文字を交えながら「兄弟も元気になり、お父さんもいたので、昨夜やっと豆まきしました！」と嬉しそうに報告。
鬼のかぶり物をつけた“きゃわいい鬼ちゃん”と写真を撮りたがる夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木や長男・誠希千くんの様子や「ぎゅうううう」と夫が娘を抱きしめ合う場面も。次男・誠八くんについては「つのを隠したら、美少女 スケバン！？」とユーモアたっぷりにつづった。
続けて更新した「南南東★」では「昨夜は、手巻き寿司」と切り出し、夫が「美味しい魚屋さんでてっさを３皿も注文してくれた」と明かし、豪華な節分の夜の食卓を公開。
小原と長男、長女はすでに節分当日に恵方巻きを食べていたものの「まだ、やってなかった父」が今年の恵方・南南東を向き、無言で恵方巻きを頬張る姿や３日は体調を崩していた次男も「どうしてもしたかった」恵方巻きに挑戦し、嬉しそうに丸かぶりする様子を公開。
また、長女・こうめちゃんについては「小学生への意欲が日に日に増している」と成長を実感。「いつもはお母さんが巻いていたけど、昨日は自然とずっと自分で巻いていました」と自立心が芽生えてきた様子に目を細めた。
最後には「なんでも かまいすぎ母さん！もう卒業しなくてはいけません！！！」と自らに言い聞かせつつも「（というか…こうめちゃんよりも、かまいたくないのに兄弟にまだ、かまいすぎる日々）」と本音も吐露。子どもたちの成長と向き合う母親としての葛藤を率直につづり、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「全員集合で超賑やかに豆まきができて、良かった、良かった」「お父さんったら、かわゆい」「楽しそうな豆まきなにより」「母が一番怖い」「やっと、３兄妹、揃ったね！！」「誠希千兄も、はっちゃんも、元気になって、良かった！！」「眼尻の下がった、娘にメロメロのマックさん（笑）」「デレデレ父さん」「小学生はまだまだかわいい」「やっぱり，家族全員揃っての恵方巻き、いや手巻き寿司は、良いですね」「てっさ手巻きは、超超超羨ましい」や「今のうちだけ！」「我が子がいくつになっても、お父さんになったいまでも構わずにいられません」などの声が寄せられている。
この日、小原は「やっと、節分！★」と題したブログで、絵文字を交えながら「兄弟も元気になり、お父さんもいたので、昨夜やっと豆まきしました！」と嬉しそうに報告。
続けて更新した「南南東★」では「昨夜は、手巻き寿司」と切り出し、夫が「美味しい魚屋さんでてっさを３皿も注文してくれた」と明かし、豪華な節分の夜の食卓を公開。
小原と長男、長女はすでに節分当日に恵方巻きを食べていたものの「まだ、やってなかった父」が今年の恵方・南南東を向き、無言で恵方巻きを頬張る姿や３日は体調を崩していた次男も「どうしてもしたかった」恵方巻きに挑戦し、嬉しそうに丸かぶりする様子を公開。
また、長女・こうめちゃんについては「小学生への意欲が日に日に増している」と成長を実感。「いつもはお母さんが巻いていたけど、昨日は自然とずっと自分で巻いていました」と自立心が芽生えてきた様子に目を細めた。
最後には「なんでも かまいすぎ母さん！もう卒業しなくてはいけません！！！」と自らに言い聞かせつつも「（というか…こうめちゃんよりも、かまいたくないのに兄弟にまだ、かまいすぎる日々）」と本音も吐露。子どもたちの成長と向き合う母親としての葛藤を率直につづり、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「全員集合で超賑やかに豆まきができて、良かった、良かった」「お父さんったら、かわゆい」「楽しそうな豆まきなにより」「母が一番怖い」「やっと、３兄妹、揃ったね！！」「誠希千兄も、はっちゃんも、元気になって、良かった！！」「眼尻の下がった、娘にメロメロのマックさん（笑）」「デレデレ父さん」「小学生はまだまだかわいい」「やっぱり，家族全員揃っての恵方巻き、いや手巻き寿司は、良いですね」「てっさ手巻きは、超超超羨ましい」や「今のうちだけ！」「我が子がいくつになっても、お父さんになったいまでも構わずにいられません」などの声が寄せられている。