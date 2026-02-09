¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£±·Ð¸³¼Ô¤»¤¤¤Ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£²·î11Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤ê¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¡ÊÁ´£¸ÏÃ¡Ë¤ò¡ÖABEMA SPECIAL¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£¤³¤Î¤¿¤ÓËÜºî¤Ë»²²Ã¤¹¤ë16Ì¾¤è¤ê¡¢¾®°ËâagehaÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£±¤Î»²²Ã·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤»¤¤¤Ê¡ÊÀ»ºÚ/23ºÐ¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¿´Íý³Ø¡×¤ò¶î»È¤·¤¿Îø°¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿¡È¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤Ê¤¤°¦¡É¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤Ê¤É¡¢¤»¤¤¤Ê¤ÎÁÇ´é¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
23ºÐ¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤»¤¤¤Ê¡£¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃËÀ¿Ø¤ÏÀµÄ¾¾¯¤·¥Á¥ã¥é¤½¤¦¤«¤â¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îø°¦¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ÊÂè°ì°õ¾Ý¤òÅÇÏª¡£¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö½é¤Îµ¤³µ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤»¤¤¤Ê¤Ë¼«¿È¤ÎÎø°¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¿´Íý³Ø¤ò»È¤Ã¤ÆÁê¼ê¤òÀöÇ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¤ò¹ðÇò¡£¤«¤Ä¤Æ¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³Ø¤ó¤À½èÀ¤½Ñ¤¬º£¤ÎÎø°¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î´ðÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡Ö¥·¡¼¥º¥ó£±¤Ç¤á¤ë¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿´Íý³Ø¤ÎËÜ¤â¼Â¤Ï»ä¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿²áµî¤ÎÎø°¦¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤Ê¤¤°¦¤ò¤¯¤ì¤¿¿Í¡×¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÅö»þ¤ÏÀí¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢°¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥É¥¥É¥¤ä¿´Íý³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿¼¤¤»×¤¤¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È·×»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡È¿´¤«¤é¤Î°¦¡É¤Ë¿¨¤ì¤¿·Ð¸³¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Ï¿´Íý³Ø¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¿´¤«¤é¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÄ¶¤¨¤¿ËÜµ¤¤ÎÎø¤Ø¤Î³éË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó£±·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¡Øµ´ÌµÁÐ¤·¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óMAX¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¶ìÀï¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê»Ñ¤È¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¶ìÇº¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¤·¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÈþÃËÈþ½÷16Ì¾¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÃË½÷¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¤¡¢No.£±¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éºÇ¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Þ¤Ç´Ý¤ï¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤¬¾ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÁÇÀ¤¬¼¡¡¹¤ÈÏª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ»üÈá¤Ê¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¶¯¼Ô¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥É¡¢¤½¤·¤ÆÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ËÜµ¤¤ÎÎø¡Ä¡££²·î11Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÎò»Ë¤È¼«Á³¤¬Í»¹ç¤·¤¿Èþ¤·¤¤Åç¹ñ¡¦¥Þ¥ë¥¿¤òÉñÂæ¤Ë¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Î¥²¡¼¥àÀ¤ÈËÜµ¤¤ÎÎø¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤·¡¢ºöÎ¬¤ÈÎø¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¤¹¤ë¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎYOU¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá (timelesz)¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¤¬½¢Ç¤¡£±Ô¤¤»ëÅÀ¤È·Ú²÷¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£ ¡¡
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô·óÇÐÍ¥¤ÇÇ®ÇÈ»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤³¤¦¤¿¡Ê´ä¾ëÞæÂÀ/33ºÐ¡Ë¡¢³ÊÆ®²È¤ÇÂè£µÂåRISE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¤¿¤¤¤¸¤å¡ÊÇòÄ»Âç¼î/29ºÐ¡Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤¤¤»¤¤¡ÊÎ¦ÂçÀ®/25ºÐ¡Ë¡¢Æâ²Ê°å»Õ¤Î¤¿¤«¤·¡Êºä¸ýÎ´»Ö/35ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥·ó¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤ª¤¡Ê¾®¹õÄ¾¼ù/28ºÐ¡Ë¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Î¥æ¥¦¥¡ÊÅÄÃæ¤æ¤¦¤/30ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤æ¤¦¤È¡Ê±üÍº¿Í/28ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤æ¤¤È¡Ê¸¶ÅÄ Í¼µ¨³ð/21ºÐ¡Ë¤ÎÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼£¸Ì¾¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤Î¡Ê¹â¶¶¤«¤Î/24ºÐ¡Ë¡¢¾®°ËâagehaÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£±¤Î»²²Ã·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤»¤¤¤Ê¡ÊÀ»ºÚ/23ºÐ¡Ë¡¢³¤³°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Î¤ê¤³¡ÊÀ¾»³ÇµÍø»Ò/25ºÐ¡Ë¡¢½÷Í¥¤Î¤Ï¤Å¤¡ÊÌÚÂ¼ÍÕ·î/25ºÐ¡Ë¡¢¸µAKB48¤Ç¥â¥Ç¥ë·ó½÷Í¥¤Î¤Þ¤ê¤ä¡Ê±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä/31ºÐ¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È·ó¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¤â¤¨¡ÊÀîÀ¥¤â¤¨/32ºÐ¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤á¡ÊÎÓ¤æ¤á/30ºÐ¡Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¤ë¤ß¡Ê27ºÐ¡Ë¤Î½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼£¸Ì¾¡£²áµî¤ËÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ø¤Î»²²Ã·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢·ÐÎò¡¦¿¦¶È¤È¤â¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÃË½÷16Ì¾¤¬½¸·ë¡£
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ£²·î11Æü¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü¤ÎÌë10»þ¤«¤éÌµÎÁÊüÁ÷³«»Ï¡£
