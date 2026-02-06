小原正子、長男が歯の不調で早退…矯正の痛みに母の本音は？
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が４日までにオフィシャルブログを更新。長男・誠希千くんが歯の不調で学校を早退し、母としての率直な思いをつづって反響を呼んでいる。
２日、「お腹なる★」と題して更新したブログで小原は「誠希千 痛いらしい 歯」と切り出し、最近４本も抜歯したこともあり当初はその影響かと思っていたものの、 実際には「歯茎の粘膜に 矯正器具が擦れて」痛みが出ていたことを明かした。
その影響で長男は給食を食べることができず早退することになったという。「もちのろん 迎えにいきました」と母らしいひと言を添えつつ、歯科医院を受診したことを報告。
歯科矯正について小原は「まだ半年も経ちませんので 子も親も なかなか慣れません」と率直な心境を吐露。自身は歯科矯正の経験がないことから「いっそのこと もう、やめちゃう？ なんて喉まで出かかるのですが」と長男を思うがゆえの葛藤も。
しかし、そんな母の気持ちとは裏腹に「やめません！（by 何でも前向き 誠希千くん）」と長男は前向きな姿勢を見せたという。「これもまた いい思い出に なることでしょう…」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「よほど痛いんですね」「我慢し過ぎないでね」「無事矯正治療が終わる事願います」「お腹いっぱい食べられるように願ってます」などの声が寄せられている。
２日、「お腹なる★」と題して更新したブログで小原は「誠希千 痛いらしい 歯」と切り出し、最近４本も抜歯したこともあり当初はその影響かと思っていたものの、 実際には「歯茎の粘膜に 矯正器具が擦れて」痛みが出ていたことを明かした。
歯科矯正について小原は「まだ半年も経ちませんので 子も親も なかなか慣れません」と率直な心境を吐露。自身は歯科矯正の経験がないことから「いっそのこと もう、やめちゃう？ なんて喉まで出かかるのですが」と長男を思うがゆえの葛藤も。
しかし、そんな母の気持ちとは裏腹に「やめません！（by 何でも前向き 誠希千くん）」と長男は前向きな姿勢を見せたという。「これもまた いい思い出に なることでしょう…」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「よほど痛いんですね」「我慢し過ぎないでね」「無事矯正治療が終わる事願います」「お腹いっぱい食べられるように願ってます」などの声が寄せられている。