『ラブパワーキングダム２』高橋かののモテ秘訣「駆け引きは大事」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて無料放送。このたび本作に参加する16名より、グラビアやモデルなどマルチに活躍するタレントのかの（高橋かの/24歳）にインタビュー。“モテの秘訣”や恋愛のスタンスに影響を与えた忘れられない恋愛など観る者の心を掴んで離さない“キュート系ハート泥棒”ことかのの魅力をお届けする。
透き通るような白肌と吸い込まれそうな大きな瞳が印象的なかのに“モテるための秘訣”を尋ねると「駆け引きは大事だと思っていて」と回答。「例えば、すごく気になっている人からクリスマスとかに誘われたとしても、その時点で相手から『付き合おう』と言われてないのであれば、行きたい気持ちをグッとこらえて断る勇気もモテるためには大切だと思っています。がっつかないというか、常に追いかけられるように仕向けるのは意識をしています。何を考えているのかわからない、もっと知りたくなるミステリアスさを身に着けるのはモテるためには必要だと思います」と明かす。
また“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると「北海道から上京してきたときに、初めて同棲をしたひとで」と回顧。「東京を全然知らなかったわたしをいろんなところに連れていってくれたり、たくさんのことを教えてくれた人だったからこそ、すごく依存しちゃって。そのせいで、仕事に集中しなくちゃいけない時期に彼氏を優先しそうになったりとか、自分がダメになりかけた経験もあって。その分、男性はこういう態度を取ったら追いかけてくれるとか、こういうことをしたらダメなんだとかを学ぶことができて、今の引くことが基本な恋愛スタンスに影響を与えてくれた大事な恋愛でもありますね」と吐露。
最後に番組の見どころについて「日本中からこれだけのモテ強者たちが集まっているので、いろんなモテテクを見ることができると思います。特に私が勝手に“お三方”という呼び方で崇めている、永尾まりやちゃんと林ゆめさんと川瀬もえさんは女性から見ても本当にすごく色気があるし、彼女たちが男性メンバーを落としたテクニックは私自身も興味深いので観ながら勉強したいと思っています（笑）」と締めくくった。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。２月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届け。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。
『ラブパワーキングダム２』は、「ABEMA」にて２月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始。
また“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると「北海道から上京してきたときに、初めて同棲をしたひとで」と回顧。「東京を全然知らなかったわたしをいろんなところに連れていってくれたり、たくさんのことを教えてくれた人だったからこそ、すごく依存しちゃって。そのせいで、仕事に集中しなくちゃいけない時期に彼氏を優先しそうになったりとか、自分がダメになりかけた経験もあって。その分、男性はこういう態度を取ったら追いかけてくれるとか、こういうことをしたらダメなんだとかを学ぶことができて、今の引くことが基本な恋愛スタンスに影響を与えてくれた大事な恋愛でもありますね」と吐露。
最後に番組の見どころについて「日本中からこれだけのモテ強者たちが集まっているので、いろんなモテテクを見ることができると思います。特に私が勝手に“お三方”という呼び方で崇めている、永尾まりやちゃんと林ゆめさんと川瀬もえさんは女性から見ても本当にすごく色気があるし、彼女たちが男性メンバーを落としたテクニックは私自身も興味深いので観ながら勉強したいと思っています（笑）」と締めくくった。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。２月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届け。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。
『ラブパワーキングダム２』は、「ABEMA」にて２月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始。