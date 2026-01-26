『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン23がDlife（ディーライフ）にて、2月24日（火）より日本初放送。さらに、大ヒット作『プリズン・ブレイク』製作スタッフによる、犯罪者が犯罪者を捕まえる衝撃のスピンオフ『ブレイクアウト・キング』シーズン1〜2（二か国語版）がTV初放送。

米CBSで放送中の『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班〜』シーズ … 『NCIS』シーズン23、ビショップが待望の復帰！その理由を製作総指揮が明かす

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン23【日本初放送】

2月24日（火）夜10：00よりスタート

〈字幕版〉毎週火曜 夜10：00〜

〈再放送〉毎週水曜 朝4：00〜



NCIS-©2025 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved._#1_Prodigal Son (Part I)

ワシントンD.C.を拠点としアメリカ海軍に関する事件を捜査するNCISで、メンバーたちが活躍する姿をスリリングに描く大ヒット・アクション・ドラマ。

NCISを率いるのは元FBIのオールデン・パーカー。徐々にチームに馴染み、経験の豊富さを活かし頼れる存在に。特別捜査官ティモシー・マクギーは、マサチューセッツ工科大卒の秀才でちょっとオタク気質だが、コンピューターの知識では誰にも負けない頼れる存在。その他、一匹狼で気まぐれな潜入捜査のプロ、ニコラス・トーレス、元 REACT 特別捜査官のジェシカ・ナイト、ダッキーの助手をしていた過去を持つ科学分析官のケイシー・ハインズ、そして検視官のジミー・パーマーなど、捜査チームには個性豊かなメンバーが揃う。

前シーズンの最終話、犯罪組織のボス、カーラ・マリーノに父を殺され衝撃と悲しみに揺れるオールデン・パーカーは、カーラを追い詰めるため、復讐とも言える捜査モードへ突入。チームは彼を支えようと全力で動くものの、パーカーが法の一線を越えかねない暴走気味の行動を見せ、止められない葛藤と歯がゆさを抱える。そんな中、パーカーの妹ハリエット・パーカーが登場。兄妹の確執、家族の過去、そしてパーカーの心に残る深い傷が物語の新たな鍵となっていく。

『ブレイクアウト・キング』シーズン1【二か国語版TV初放送】

2月11日（祝・水）午前10：00〜夜10：00 ※祝日一挙放送！

あの『プリズン・ブレイク』にはスピンオフ作品があった！ 『プリズン・ブレイク』のスタッフが、犯罪者の動きは、犯罪者が一番よく理解しているだろうという発想から、刑務所に服役中の腕に覚えのあるベテラン囚人を集め、異例の最強チームを結成するという斬新で一話完結の心理戦クライム・サスペンス。脱獄犯vs. 囚人 危険すぎる作戦が、動き出す。

不動の人気シリーズ『プリズン・ブレイク』の制作陣が再び集結し、全く新しい視点で描いたスピンオフ作品。連邦保安官のチャーリーと、不正行為によりその職を追いやられていたレイは、ある脱獄犯の捜査を任命される。脱獄から72時間が経過すると、犯人の身柄を拘束できる可能性はわずか5%…。そこで彼らが取った型破りな方法は、“囚人による囚人の追跡”。

「犯罪者の動向は犯罪者が一番よく理解し、予測出来る!」刑務所に服役中の凄腕囚人を集め、異例の最強チームを結成。果たして囚人チームの運命はいかに？

『プリズン・ブレイク』同様に、常識を覆すストーリーで、アメリカで大ヒットを飛ばした本作。『プリズン・ブレイク』の名物キャラ、ティーバッグ（ロバート・ネッパー）も登場するなど、ファンにはたまらない演出も！

『ブレイクアウト・キング』シーズン2【二か国語版TV初放送】

2月23日（月・祝）午前 10：00〜夜9：00 ※祝日一挙放送!



前回の任務から1か月後、連続殺人鬼の脱獄によりチームに久々の召集がかかる。やる気満々で任務に臨むメンバーだったが、リーダーのチャーリーに昇進話が持ち上がり、捜査班の存続が危ぶまれる中、チームに不協和音が立ち込める。また、脱獄犯は囚人チームの頭脳であるロイドと因縁のある人物で、皮肉な運命が彼らを待ち受けていた…。

『ザ・シンプソンズ』シーズン35【新シーズンTV初放送】

2月6日（金）深夜0：00スタート ※2話連続放送



シンプソンズ・シリーズお決まりのゲスト声優たち。シーズン35でも超ビッグなスターが大集合！ #3「マクマンションと妻」には、『メリー・ポピンズ』で知られるエンターテインメント界の生ける伝説ディック・ヴァン・ダイクが、#9「リサの「ボート」事件簿」には、『ジョジョ・ラビット』『ソー：ラブ＆サンダー』などで世界中を魅了した映画監督・俳優 タイカ・ワイティティが本人役で出演する。今シーズンも、聞き逃せない有名スターたちの声が盛りだくさん！

『NYPD ブルー』シーズン1【チャンネル初放送】

2月25日（水）午前10：00スタート ※2話連続放送



エミー賞20部門受賞、ゴールデングローブ賞3部門受賞、全米で12年間愛されたキング・オブ・刑事ドラマ。ニューヨーク市警第15分署――数々の凶悪事件と、刑事たちの日常をリアルに映し出した『NYPD ブルー』。

手持ちカメラを用いたドキュメンタリー的手法や、従来の枠を超える生々しい描写によって、アメリカのテレビドラマに新風を吹き込んだ本作。手掛けたのは、警察ドラマの金字塔『ヒルストリート・ブルース』や法廷ドラマ『L.A.ロー』を生み出した名プロデューサー、スティーブン・ボチコ。若き頃には『刑事コロンボ』の脚本にも参加し、心理戦やディテールにこだわる作風を磨いた。その経験が、複雑な事件と刑事たちの人間性を重層的に描く本作へと活かされている。

『CSI：科学捜査班』シーズン7〜8【一挙放送】

2月24日（火）昼12：00スタート ※2話連続放送

〈二か国語版〉毎週月〜金曜 昼12：00〜午後2：00

〈字幕版〉毎週月〜金曜 夜8：00〜夜10：00ほか

舞台は欲望の街ラスベガス。ラスベガス市警察のCSI（Crime Scene Investigation）科学捜査班は、最新科学を駆使して犯罪の証拠を調査し、事件を解決していく。伝説のクライムドラマのシーズン7〜8を平日帯放送でお届け♪二か国語版はチャンネル初放送！

