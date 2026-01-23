¥Õ¥¸ÈÖÁÈ´ë²è¤¬Âç±ê¾å¡ÄSixTONES ¡ÈÁêÀ¤¬°¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¡ÈÁ¡ºÙ¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤È¤Ï
¡¡1·î22Æü¡¢¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤¬½Ð±é¤·¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î´ë²è¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±Æü¡¢SixTONES¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëÆü¤Ç¤·¤¿¡£21Æü¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢ÈÖÀë¤Î¤¿¤á¤ËÁáÄ«¤«¤é³Æ¶É¤ÎÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìó20Ê¬¤Û¤É½Ð±é¤·¡¢¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ë²óÅú¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÎÁêÀ¤ä¿®Íê´Ø·¸¤òÃµ¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÁêÀ¤¬°¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤ä¡Èµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¡É¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡1Ìä¤á¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¿§¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤¿¡£²«¿§¤ÈÀÄ¿§¤ÏÃ¯¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡£²«¿§¤Ï¡ÖÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡¢°ìÊý¤ÇÀÄ¿§¤Ï¡ÖÁêÀ¤¬ÈùÌ¯¤ÊÁê¼ê¡×¤ò¼¨¤¹¤È¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï°ì½Ö¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ë¤â»÷¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î¿´¤Î³«¤ÅÙ¡×¤ä¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¿®ÍÑÅÙ¡×¤Ê¤É¡¢´Ø·¸À¤Î¡È²¹ÅÙº¹¡É¤òÂ¬¤ë¤è¤¦¤ÊÀßÌä¤¬Â³¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤È¤¤¤¦½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤ÏÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ô¥Û¥ó¥È¤Ë¼þÇ¯¤Ç¤ä¤ë¥Æ¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡SixTONES¤Ï³§ÁêÀ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¡ÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤À¤è¡ª½ª»Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤¬ÈùÌ¯¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡ª¡Õ
¡Ô´ë²èÌ¾¡Ø¤Ê¤«¤è¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Ù¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡Ä¡ÖÆâ¿´¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê·ë²Ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä SixTONES¤¬Àä¶ç¤·¤Æ¸ý¤¬»ß¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤è¡Ä¡Õ
¡ÔÁêÀ¤¬ÈùÌ¯¤È¤«¼þÇ¯¤Ë¤ä¤ë¤Ê¡¡SixTONES¤Î´é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤·¡Õ
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡È¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡É¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖSixTONES¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¤ÎÄ¹¤¤²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¤Æ·ëÂ«¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç ¡ÈÈ¢¿ä¤·¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ä´Ø·¸À¤½¤Î¤â¤Î¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢´Ø·¸À¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÉÒ´¶¤ÊÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£6¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÉÔÃçÀâ¤äÂÐÎ©¹½¿Þ¤ò¡È¥Í¥¿¡É¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Îå«¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£