「寒天をおいしくたくさん食べたい！」なら、寒天よせがおすすめ。ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんが、「キノコの寒天よせ」のレシピを紹介してくれました。

おいしく上品で栄養豊富な寒天よせ

食物繊維がとても豊富な寒天。海藻由来の寒天は栄養たっぷりなのでお料理に使いたくて、キノコをたくさん入れて寒天よせにしてみました。

【写真】完成した「キノコの寒天よせ」

昆布とカツオ節でしっかりとだしをとって、香りを楽しめる「キノコの寒天よせ」。

だしをとることで、おいしく上品な味になります。より簡単につくるなら、だしパックを使ってもよいと思います。

キノコは色々な種類を入れ、スダチの輪切りと自宅の庭でなっている三つ葉も入れてみました。

思ったよりも簡単につくれてびっくりです。食べるときには、ユズコショウを添えていただきました。

●キノコの寒天よせ

【材料（つくりやすい分量）】

昆布 3枚

カツオ節 ひとつかみ

水 800cc

寒天 1本

マイタケ 1パック

シイタケ 3個

シメジ 1／2パック

エノキ 1／2パック

スダチ 1個

三つ葉 5枚

A［塩小さじ1／2 みりん大さじ1 しょうゆ大さじ1］



【つくり方】

（1） 昆布を水にひたしておき、弱火にかける。

（2） 沸騰する前に昆布を出し、カツオ節を入れる。2分ほど沸騰させ火を止め、だしをこす。

（3） 寒天は水にひたしたあと、軽く絞り細かくほぐしておく。

（4） だしに刻んだキノコ類、（A）、ほぐした寒天を入れて煮る。

（5） スダチと三つ葉を入れた耐熱皿に流し入れ、冷やして固める。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください