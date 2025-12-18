年末が近づいてくると「今年も片付けができなかった」と、がっかりしてしまう方も多いのではないでしょうか。ミニマルな暮らしを発信するOdekoさんは、片付けよりも簡単で、「浪費グセ」にも効果的なことがあると言います。そんなOdekoさんに、今すぐできるポイントを伺ってみました。

物欲をかき立てるメルマガとアプリはスマホから削除

「片付け」というと、もののことばかり思い浮かべがちですが、もの以外にも、整理できることはたくさんあります。

とくに元浪費家の私にとって、スマホ内の整理は、浪費癖を発動させないために、とても大切だと感じています。

【写真】クレカの数は「バケツの穴の数」

もちろん、スマホ内にムダな情報が入らないように、日頃から注意していますが、気づくとごちゃごちゃしてしまいがちな部分でもあります。なので、「暮らしの定期点検」と称し、スマホ内の整理整頓も行うようにしています。以下に、整理すべきものを挙げます。

●1：いつの間にか届いているメルマガの登録解除

・ファッションブランドからの「新作できたよ！」のメルマガ

・ネットショップからの「期間限定ポイントアップやるよ！」のメルマガ

・某ECサイトからの「勝手におすすめ商品リストアップしてみたよ！」のメルマガ

・そんなに買ってないのに「プレミアム会員の特典忘れてない？」のメルマガ

メルマガの登録解除は、とても面倒な作業になりますが、メールが届くたびに物欲を刺激させられるくらいなら、やってみる価値はあると思っています。

●2：物欲をかき立てるアプリの削除

・売れ筋ランキングをついつい見てしまう「某アパレルEC販売のアプリ」

・買い物カゴから決済までがスムーズすぎて一瞬不安になる「某巨大EC企業のアプリ」

・ヤクルトファンのはずなのに、別の球団の試合結果に一喜一憂させられる「某巨大EC企業のアプリ」

・検索しようと開いたはずなのに、クーポンをもらって外食に行くことになる「某検索エンジンのアプリ」

企業努力の末につくり上げられたアプリには、一市民をひきつける仕掛けが山のように張り巡らされています。お買いものが快適に、スムーズに決算できるように、そして、「ついで買い」したくなるように、全力を尽くしてくれています。

物欲がわくのは、決まってスマホを見ているとき。元浪費家だからこそ、これからも定期的にスマホ内の整理整頓をしていきたいです。

使っていないサブスク、割高な定期購入を見直し

サブスクや定期購入は、毎月自動的に決済されるので、お金がかかっている実感がわきにくいように思います。

なので、定期的にサブスクや定期購入を見直して、このまま続ける価値があるのか？ と判断する機会を設けています。

私が定期点検として具体的にしていることは、クレジットカードの明細やアプリ管理画面で、地道にひとつひとつ確認すること。

解約したと思っていたつもりが、まだ払い続けていたり、思っていた値段より上がっていたり、使っていなくて存在を忘れていたり…。思った以上に多くのサブスクに入っているなんてこともあるかもしれません。

浪費グセを見直してからは、むやみにサブスク登録をすることは減りましたが、いつも完璧な自分でいる訳ではないし、暮らしの変化で不要になるサービスが出てきたりもします。

なので、定期的に確認する機会をこれからも設けていきたいと思っています。サブスクや定期購入が多い方は、リスト化しておくのもいいのではないかと思います。

増えすぎた「カード」を整理して、「お金の出口」をふさぐ

クレジットカードは入会特典が多く、ついつい増やしてしまいがちですが、収入がそれほどでもない私が使い分けたところで、それほどの特典は享受できません。

クレジットカードは、お金の出口。出口を減らして、出費の管理をしやすくするのも、今すぐできることのひとつなのではないかと思います。

そして、ポイントカードも同じです。もっていると「あと少しでポイントが貯まるから、もう一点」と、ついつい支出を増やしてしまいがちです。

もちろん、ポイントがいただけるのなら、ありがたく頂戴しますし、最近は、企業をまたいで共通で「貯められる・使える」ポイントシステムになってきて、以前のようにポイントカードの見直しをする機会は減りました。

ただ、便利になってありがたい一方、やはり「買わないのがいちばんの節約」なのは変わりありません。

ポイントを貯めることが目的にすり替わらないように、定期点検で見直していきたい項目のひとつです。