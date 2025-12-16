Snow Man深澤辰哉・宮舘涼太・岩本照、色っぽい目線＆顔の角度・瞳の表情で表現 素の3人らしさも溢れる
【モデルプレス＝2025/12/18】Snow Manの深澤辰哉、宮舘涼太、岩本照が、パレンテのコンタクトレンズ「WAVEカラーコンタクトRING」フラワーコレクションの新テレビCM「花咲け！WAVE EYES」篇に出演。2026年1月下旬より放映される。
【写真】スノメンバー3人、前回CMでも息あったアドリブ掛け合い披露
「ポピー」「ミモザ」「リリー」の花が咲き乱れる華やかな庭園で行われた今回の撮影。前作に続きスパイに扮した深澤、岩本、宮舘が現場入りすると、シックでおしゃれなスーツの衣装と色鮮やかな庭園のコントラストが際立ち、まるで洋画のような雰囲気を醸し出していたそう。2度目の撮影ということもあり、スケールとともに3人のスパイ感もレベルアップ。小道具の扱い方やスパイっぽい所作も板についており、スムーズに撮影が進行していった。
台本の会話を、「それぞれのキャラクターに合わせたらもっとこういうほうがいいのでは」と3人が自ら試行錯誤してスタッフに提案する姿も。宮舘が岩本のモノマネをすると、深澤もアドリブで岩本のモノマネをし、素の3人らしさが存分に発揮され、カットがかかるたびに撮影現場は笑いで包まれていたという。
また、今回のCMでは、それぞれのフラワーコレクションをつけた瞳をかなり接写で切り取った“ビューティー・カラコンショット”も登場。色っぽく目線を作ったり、顔の角度や瞳の表情で魅せたりと表現力が映えるカットは、3人と監督が何度も微調整を重ねたこだわりポイントだ。いい表情が撮れた際には自然と拍手が沸き起こるなど、和気あいあいとした撮影現場となった。（modelpress編集部）
Q：今回撮影したCMの見どころを教えてください。
宮舘：（RINGフラワーコレクションの）パッケージが新しくなったんですよね。お花の要素で、僕だったらリリーのお花で。（岩本がミモザ、深澤がポピーのお花）この3人のお花が、庭園の中で咲き乱れまして、その中でスパイを追っているという設定でやらせていただいたんですけれども、前作よりもスケールがアップしてます。
深澤：前回よりも映像のトーンが少しあったかくて柔らかい雰囲気になっていますし、舘さんも言ってたけど、撮影中は花に囲まれるってなかなかないからこそ、ちょっと気持ちが穏やかというか、いい雰囲気の中で撮影ができました。
岩本：気持ちも穏やかになった？（笑）
深澤：気持ちもほんとに。あと、寄り（の撮影）も結構あったから、目線のお芝居といいますか、カラコンを通してどう見えるのか、どう見られるのかっていうのを、すごく楽しみに撮影させていただきました。
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノメンバー3人、前回CMでも息あったアドリブ掛け合い披露
◆深澤辰哉・宮舘涼太・岩本照、新CMでスパイ姿に
「ポピー」「ミモザ」「リリー」の花が咲き乱れる華やかな庭園で行われた今回の撮影。前作に続きスパイに扮した深澤、岩本、宮舘が現場入りすると、シックでおしゃれなスーツの衣装と色鮮やかな庭園のコントラストが際立ち、まるで洋画のような雰囲気を醸し出していたそう。2度目の撮影ということもあり、スケールとともに3人のスパイ感もレベルアップ。小道具の扱い方やスパイっぽい所作も板についており、スムーズに撮影が進行していった。
◆深澤辰哉・宮舘涼太・岩本照、微調整重ね表現
また、今回のCMでは、それぞれのフラワーコレクションをつけた瞳をかなり接写で切り取った“ビューティー・カラコンショット”も登場。色っぽく目線を作ったり、顔の角度や瞳の表情で魅せたりと表現力が映えるカットは、3人と監督が何度も微調整を重ねたこだわりポイントだ。いい表情が撮れた際には自然と拍手が沸き起こるなど、和気あいあいとした撮影現場となった。（modelpress編集部）
◆撮影インタビュー（一部抜粋）
Q：今回撮影したCMの見どころを教えてください。
宮舘：（RINGフラワーコレクションの）パッケージが新しくなったんですよね。お花の要素で、僕だったらリリーのお花で。（岩本がミモザ、深澤がポピーのお花）この3人のお花が、庭園の中で咲き乱れまして、その中でスパイを追っているという設定でやらせていただいたんですけれども、前作よりもスケールがアップしてます。
深澤：前回よりも映像のトーンが少しあったかくて柔らかい雰囲気になっていますし、舘さんも言ってたけど、撮影中は花に囲まれるってなかなかないからこそ、ちょっと気持ちが穏やかというか、いい雰囲気の中で撮影ができました。
岩本：気持ちも穏やかになった？（笑）
深澤：気持ちもほんとに。あと、寄り（の撮影）も結構あったから、目線のお芝居といいますか、カラコンを通してどう見えるのか、どう見られるのかっていうのを、すごく楽しみに撮影させていただきました。
【Not Sponsored 記事】