12月11日、「SUPER EIGHT」の横山裕が、バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系、以下『ぐるナイ』）の人気企画「グルメチキンレース・ゴチになります！」（以下、ゴチ）に出演した。ゴチメンバーとともに恒例の値段当てに挑んだが、番組内でTOKIOの正月特別番組が告知される場面があった。

横山は、ムロツヨシとともに12月4日からスペシャル企画「忘年会ゴチ」に出演しており、今回は後半戦の模様が放送された。番組終盤、横山が出演する番組の告知があった。

「2026年1月4日に『ウルトラマンDASH』（日本テレビ系）が放送されると発表されたのです。TOKIOのバラエティ番組『ザ！ 鉄腕！ DASH！！』（以下、『鉄腕DASH』）から派生した同番組は、2011年以降、ほぼ毎年元日の放送でおなじみですが、2026年は、4日の18時半から3時間半にわたって放送されます。

告知映像には、青山学院大学の原晋監督が声援を送り、横山さんが選手からタスキを受け取って、全力疾走する様子が映っていました」（スポーツ紙記者）

『ウルトラマンDASH』が放送されることに関して、Xでは

《ウルトラマンDASHあるのねー ヨコも出るの嬉しい》

《来年もウルトラマンDASHあるありがてぇ》

など、喜ぶ声が聞かれていた。ただ、現在、日本テレビとTOKIOの関係は順調とは言いがたい。

「日本テレビは6月、国分太一さんにコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、『鉄腕DASH』降板を発表しました。国分さんは無期限活動休止、TOKIOは解散と混乱が続きました。

当初から、日本テレビは国分さんの違反の内容を公表していませんでしたが、11月に国分さん本人も記者会見で自らの問題行為の詳細を把握していないことを告白。

さらに、松岡昌宏さんが12月3日の『デイリー新潮』のインタビュー取材に対し、『国分さんの降板について、われわれには何の説明もない』と、騒動から5カ月経っても、日本テレビから松岡さん、城島茂さんに説明がない不満をぶちまけたのです」（芸能記者）

日本テレビの福田博之社長は、12月1日の定例社長会見で「国分さんがヒアリングの場で述べられたそのものが重大なコンプライアンス違反行為にあたります。私たちは答え合わせするまでもないと考えています」と語り、国分側との主張は平行線をたどっていた。ただ、松岡の “反論” を受けて、新たな動きが……。

「10日、日本テレビは、城島さんと松岡さんに対する一連の対応を謝罪し、改めて説明の場を設ける意向を表明したのです。ただ、SNSでは、松岡さんの発言を受けてようやく謝罪する日本テレビの “後手後手” 対応に疑問を抱く声もあがっています。

例年であれば、『ウルトラマンDASH』は正月恒例の特番なので大々的に告知されますが、今回は横山さんが出演した『ぐるナイ』でわずかに映像が流れるのみの “ひっそり告知” でした。

また、映像には、城島さん、松岡さんの姿はなく、手放しで喜べない人もいるようです。現在の状況を鑑みると、日本テレビに “逆風” が吹くなかでの放送になりかねません」（同）

TOKIOにとって激動の1年になったが、2026年の『鉄腕DASH』の行方は、はたして──。