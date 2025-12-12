¥¤¥¿¥ó¥¸¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦ÅÅ»Ò²½ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÇÉÔÆ°»º¼è°ú¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¥¤¥¿¥ó¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÄÂÂß´ÉÍý¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖITANDI ÄÂÂß´ÉÍý¡×¤Î¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ëÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦ÅÅ»Ò²½ÂÐ±þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æþµï¿³ºº¤ËÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤¿¦¼ï¤ÎÊý¤¬²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¤òÁõ¤¦¤¿¤á¡¢¿ÈÊ¬¾Ú¤äºß¿¦¾ÚÌÀ½ñ¤ò¡Ö¥¢¥ê¥Ð¥¤²ñ¼Ò¡×¤¬µ¶Â¤¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥±¡¼¥¹¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ÎÃæ¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦ÅÅ»Ò²½ÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡»5¿Í¤Ë1¿Í¡Ê20.0¡ó¡Ë¤¬ÉÔÀµ¿½¹þ¡¦¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤··ÀÌó¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¡ÊÌ¤Á³¤ËËÉ¤¤¤À¤â¤Î¤â´Þ¤à¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
²áµî¡ÖÉÔÀµ¿½¹þ¡×¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡×¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢5¿Í¤Ë1¿Í¤È¤Ê¤ë20.0¡ó¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¡ÊÌ¤Á³¤ËËÉ¤¤¤À¤â¤Î¤â´Þ¤à¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£ÉÔÆ°»º¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊ¹¤¯ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤Ç¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡»¥á¡¼¥ë¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼Ô¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¡Ê48.2%¡Ë¤¬½ñÎà¥Á¥§¥Ã¥¯¤äÉÔÈ÷³ÎÇ§¤òÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¸½ºß¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¶ÈÌ³¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢70.6 %¤¬¥á¡¼¥ë¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥êÅù¤Î¥Ä¡¼¥ë¡¢64.7%¤¬ÍèÅ¹¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌ³ÎÇ§¤È²óÅú¡£
¡ã¸½ºß¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¶ÈÌ³¤ÎÊýË¡¡ä
1°Ì¡§¥á¡¼¥ë¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥êÅù¡Ê70.6¡ó¡Ë
2°Ì¡§ÍèÅ¹¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌ³ÎÇ§¡Ê64.7 %¡Ë
3°Ì¡§Í¹Á÷¤Ë¤è¤ë½ñÎàÄó½Ð¡Ê31.8%¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¶ÈÌ³¤ÇÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ëºî¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌóÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ë48.2¡ó¤¬¡Ö½ñÎà¥Á¥§¥Ã¥¯¤äÉÔÈ÷³ÎÇ§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤µ¤é¤Ë3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤È¤Ê¤ë37.6%¤¬¡ÖÆþµï´õË¾¼Ô¤È¤ÎÍ¹Á÷¡¦ºÆÄó½ÐÂÐ±þ¡×¤âÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¤È²óÅú¡£¸½¾õ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼êºî¶È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡»È¾¿ô°Ê¾å¤È¤Ê¤ë55.3%¤¬ËÜ¿Í³ÎÇ§¶ÈÌ³¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¸½¾õ¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¶ÈÌ³¤ËÂÐ¤·¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤«¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤Î55.3¡ó¤¬ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤È²óÅú¡£¥¢¥ê¥Ð¥¤²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¿½¹þ¤Ê¤É¤Î»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë³ÎÇ§¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò»ö¶È¼Ô¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡»63.5¡ó¤¬eKYC¤Î¿»Æ©¤¬¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¤ä·ÀÌóÌäÂê¤Ê¤É¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢eKYC¤ÎÆ³Æþ¡¦¿»Æ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¤ä·ÀÌó¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤äÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢63.5¡ó¤¬²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È²óÅú¡£ÉÔÀµ¿½¹þ¤ä¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤··ÀÌó¤Ê¤É¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬²ò·è¤Î°ì¼ê¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢eKYC¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ø¡¢ÆÃ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉÔÀµ¿½¹þ¡¦¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ËÉ»ß¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Â¾¤Ë¤â¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¹¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯11·î17Æü¤ËTRUSTDOCK¼Ò¤È¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤·¡¢¡ÖITANDI ÄÂÂß´ÉÍý¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤È¤·¤ÆeKYC¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÉÔÀµ¿½¹þ¤ä¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤··ÀÌó¤òËÉ¤®¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È°ÂÁ´À¶¯²½¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖITANDI ÄÂÂß´ÉÍý¡×¤È¡ÖTRUSTDOCK¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÄÂÂß´ÉÍý¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖITANDI ÄÂÂß´ÉÍý¡×¤Î¿½¹þ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢2025Ç¯11·îÉÔÆ°»ºÄÂÂß¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÀµ¿½¹þ¤ÎÍÞ»ß¤ÈËÜ¿Í³ÎÇ§ºî¶È·Ú¸º¤òÌÜÅª¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTRUSTDOCK¤¬Äó¶¡¤¹¤ëeKYC(¥ª¥ó¥é¥¤¥óËÜ¿Í³ÎÇ§)¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTRUSTDOCK¡×¤È¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤·¡¢ ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æþµï¿½¹þ»þ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿ÍÆþµï¼Ô¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Æþµï¿½¹þ¼Ô¤¬¡ÖITANDI ÄÂÂß´ÉÍý¡×¤Ç¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤È¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¡Ê¼«»£¤ê²èÁü¡Ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î·ë²Ì¤ò¡ÖITANDI ÄÂÂß´ÉÍý¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§ºî¶È¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º¤·¡¢ÉÔÀµ¿½¹þ¤Ê¤É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡§https://corp.itandi.co.jp/news_posts/251117
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11⽉13⽇¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2025Ç¯11⽉21⽇¡Ê¶â¡Ë
Ä´ººµ¡´Ø¡§⾃¼ÒÄ´ºº
Í¸ú²óÅú¿ô¡§85·ï
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡ÖITANDI ÄÂÂß´ÉÍý¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º»ö¶È²ñ¼Ò
Ä´ºº⼿Ë¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£¥¤¥¿¥ó¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×Âè2ÃÆ¡ª¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤Ì¤¤¡×¤Ë¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¡¦¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×¡¢½÷»ÒÎ¹¤Ë¡ª¡ÖPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼µ¡×¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦¶¦ÁÏ·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó»¦Åþ¡ªÀ¤³¦Îß·×2.7²¯DL¤ÎÌ¾ºî¥²¡¼¥à¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò¸ø¼°¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤Îµí¤¹¤ÆéÉü³è¡ª¡Öµí¤¹¤Æé¤¦¤É¤ó¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¡¦Âè3ÃÆ¤Ï4ËçÆù¤ÎÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê
¶áÇ¯¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æþµï¿³ºº¤ËÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤¿¦¼ï¤ÎÊý¤¬²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¤òÁõ¤¦¤¿¤á¡¢¿ÈÊ¬¾Ú¤äºß¿¦¾ÚÌÀ½ñ¤ò¡Ö¥¢¥ê¥Ð¥¤²ñ¼Ò¡×¤¬µ¶Â¤¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥±¡¼¥¹¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ÎÃæ¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦ÅÅ»Ò²½ÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²áµî¡ÖÉÔÀµ¿½¹þ¡×¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡×¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢5¿Í¤Ë1¿Í¤È¤Ê¤ë20.0¡ó¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¡ÊÌ¤Á³¤ËËÉ¤¤¤À¤â¤Î¤â´Þ¤à¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£ÉÔÆ°»º¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊ¹¤¯ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤Ç¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡»¥á¡¼¥ë¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼Ô¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¡Ê48.2%¡Ë¤¬½ñÎà¥Á¥§¥Ã¥¯¤äÉÔÈ÷³ÎÇ§¤òÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¸½ºß¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¶ÈÌ³¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢70.6 %¤¬¥á¡¼¥ë¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥êÅù¤Î¥Ä¡¼¥ë¡¢64.7%¤¬ÍèÅ¹¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌ³ÎÇ§¤È²óÅú¡£
¡ã¸½ºß¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¶ÈÌ³¤ÎÊýË¡¡ä
1°Ì¡§¥á¡¼¥ë¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥êÅù¡Ê70.6¡ó¡Ë
2°Ì¡§ÍèÅ¹¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌ³ÎÇ§¡Ê64.7 %¡Ë
3°Ì¡§Í¹Á÷¤Ë¤è¤ë½ñÎàÄó½Ð¡Ê31.8%¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¶ÈÌ³¤ÇÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ëºî¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌóÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ë48.2¡ó¤¬¡Ö½ñÎà¥Á¥§¥Ã¥¯¤äÉÔÈ÷³ÎÇ§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤µ¤é¤Ë3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤È¤Ê¤ë37.6%¤¬¡ÖÆþµï´õË¾¼Ô¤È¤ÎÍ¹Á÷¡¦ºÆÄó½ÐÂÐ±þ¡×¤âÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¤È²óÅú¡£¸½¾õ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼êºî¶È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡»È¾¿ô°Ê¾å¤È¤Ê¤ë55.3%¤¬ËÜ¿Í³ÎÇ§¶ÈÌ³¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¸½¾õ¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¶ÈÌ³¤ËÂÐ¤·¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤«¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤Î55.3¡ó¤¬ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤È²óÅú¡£¥¢¥ê¥Ð¥¤²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¿½¹þ¤Ê¤É¤Î»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë³ÎÇ§¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò»ö¶È¼Ô¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡»63.5¡ó¤¬eKYC¤Î¿»Æ©¤¬¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¤ä·ÀÌóÌäÂê¤Ê¤É¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢eKYC¤ÎÆ³Æþ¡¦¿»Æ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¤ä·ÀÌó¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤äÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢63.5¡ó¤¬²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È²óÅú¡£ÉÔÀµ¿½¹þ¤ä¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤··ÀÌó¤Ê¤É¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬²ò·è¤Î°ì¼ê¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢eKYC¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ø¡¢ÆÃ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉÔÀµ¿½¹þ¡¦¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ËÉ»ß¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Â¾¤Ë¤â¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¹¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯11·î17Æü¤ËTRUSTDOCK¼Ò¤È¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤·¡¢¡ÖITANDI ÄÂÂß´ÉÍý¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤È¤·¤ÆeKYC¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÉÔÀµ¿½¹þ¤ä¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤··ÀÌó¤òËÉ¤®¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È°ÂÁ´À¶¯²½¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖITANDI ÄÂÂß´ÉÍý¡×¤È¡ÖTRUSTDOCK¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÄÂÂß´ÉÍý¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖITANDI ÄÂÂß´ÉÍý¡×¤Î¿½¹þ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢2025Ç¯11·îÉÔÆ°»ºÄÂÂß¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÀµ¿½¹þ¤ÎÍÞ»ß¤ÈËÜ¿Í³ÎÇ§ºî¶È·Ú¸º¤òÌÜÅª¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTRUSTDOCK¤¬Äó¶¡¤¹¤ëeKYC(¥ª¥ó¥é¥¤¥óËÜ¿Í³ÎÇ§)¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTRUSTDOCK¡×¤È¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤·¡¢ ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æþµï¿½¹þ»þ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿ÍÆþµï¼Ô¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Æþµï¿½¹þ¼Ô¤¬¡ÖITANDI ÄÂÂß´ÉÍý¡×¤Ç¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤È¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¡Ê¼«»£¤ê²èÁü¡Ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î·ë²Ì¤ò¡ÖITANDI ÄÂÂß´ÉÍý¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§ºî¶È¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º¤·¡¢ÉÔÀµ¿½¹þ¤Ê¤É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡§https://corp.itandi.co.jp/news_posts/251117
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11⽉13⽇¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2025Ç¯11⽉21⽇¡Ê¶â¡Ë
Ä´ººµ¡´Ø¡§⾃¼ÒÄ´ºº
Í¸ú²óÅú¿ô¡§85·ï
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡ÖITANDI ÄÂÂß´ÉÍý¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º»ö¶È²ñ¼Ò
Ä´ºº⼿Ë¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£¥¤¥¿¥ó¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×Âè2ÃÆ¡ª¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤Ì¤¤¡×¤Ë¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¡¦¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×¡¢½÷»ÒÎ¹¤Ë¡ª¡ÖPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼µ¡×¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦¶¦ÁÏ·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó»¦Åþ¡ªÀ¤³¦Îß·×2.7²¯DL¤ÎÌ¾ºî¥²¡¼¥à¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò¸ø¼°¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤Îµí¤¹¤ÆéÉü³è¡ª¡Öµí¤¹¤Æé¤¦¤É¤ó¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¡¦Âè3ÃÆ¤Ï4ËçÆù¤ÎÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê