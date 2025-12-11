夜間高速バスの“席ガチャ”にハズレ地獄……。「相席ブロック」する人の言い分とは
高速バスの座席を2席予約、乗車直前に1席をキャンセルすると隣が空席になる確率が高い。そこで2席ひとりじめしてゆったり座る。そんな「相席ブロック」がバス会社を悩ませているという。
バスの予約システムの盲点を突いた「賢い」方法なのだろうが、厳密に言えば偽計業務妨害にあたる可能性もある。そもそも、もともと1人で乗るつもりなのに2席予約して1席キャンセルするのは、他の乗りたい人を阻害する行為でもある。
入学する気はないが、運試しとしての大学受験をする人に対して「そのせいで他の誰かが落ちている」とバッシングする風潮があるが、こういったバスキャンセルについては大きなバッシングが起こらないのも不思議である。
つまりは「こうやれば自分だけ損しない」という考えが働くからだろう。
「高速バスって時間も長いし、“拘束バス”じゃないですか。安く行けるのはありがたいけど、隣に不潔なオッサンが座ったら地獄のような苦しみが待っている。それならキャンセル料を払っても、隣を空席にしたい。その気持ちはよく分かる」
20代の女性はそう言った。彼女は以前、関西の実家に帰るときに夜間高速バスを利用、隣に座った50代とおぼしき男性から話しかけられ、無視して寝ようとしたらネチネチと文句を言われた。さらにその男性は頭をボリボリと掻き続け、気持ちが悪くて寝られなかったのだそう。
「私も高速バスを時々利用しますが、隣の席に誰が座るか分からないのがネックです。友人にそんな話をしたら『私は2席とって1席キャンセルしてるよ』と。最初は何それ、それは迷惑じゃないかと思ったんですが、実際、友人はそういうことをして得をしているわけですよね。
私だけ、まじめに1席予約して、隣に変な人が来たら目も当てられない。短時間じゃないから苦痛も大きい。そこで昨年、実際に2席とって1席キャンセルしてみたんです。快適でした……。
でも別の友人に『それは倫理観がなさすぎる』と言われて、それもそうだなと思い、もうやっていません。でも例えば予約するときに、隣が男性か女性か、年齢層はどのくらいかが分かるとありがたいと思うことはあります」
みんなが快適に乗れればそれに越したことはないが、明らかに「不潔そう」な人、やたらと独り言を言う人など、多くの人にとって「不快な」人は現実にいる。それを回避したいと思うのもまた、人の常ではある。
「だから私は新幹線に乗るときは指定席をとりません。早く行って並んで通路側の自由席に座る。万が一、隣に変な人が座ったら移動します。自由席ならそれができるから」
ヨウコさん自身、自分が人より神経質なのは自覚しているからこその行動だ。だからバス予約については、納得がいかないところもあるのだろう。
カナさん（31歳）はそう言って顔をほころばせた。ところがそれまでは、いろいろな人と隣り合わせになった。
「飲酒を禁止していないバスもあるから、隣に座った男性がやたらガンガンビールやワンカップを飲み始めてびっくりしたこともあります。酔って寝てくれればまだしも、ブチブチと何かつぶやいたり、急に『ねえねえ、おねえちゃん』と話しかけてきたり。
さすがに運転手さんから注意されていましたが、酒臭いし、本当に嫌でした。年上の女性に説教されたこともありましたね。
いろいろな人がいて、たまたまそのバスに乗り合わせただけだから、長時間とはいえ必ず解放される。よほどのことがない限りは仕方がないと諦めたところで、今の彼に遭遇した。いいこともあるんだなというのが本音です（笑）」
バスという限られた空間の中で、いかにマナーが徹底されるかは時と場合によるから、確かに「バスガチャ」「席ガチャ」なのだろう。
「だから相席ブロックしたくなる気持ちは本当によく分かる。でも私、親戚がバス会社に勤めているから、そういうことをされると会社の業績に関わると聞いていて。だからしたくてもできない」
自分の快適は誰かの不快かもしれない。みんながそう考えられれば、少しは状況が変わってくるのではないだろうか。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
