【40・50代】その髪型、時代遅れかも、、！？→ 即こなれる♡「大人のトレンドヘア」

長く同じ髪型を続けていると、いつの間にかシルエットや質感が流行とズレて見えることも。大人世代のヘアは、長さをガラッと変えなくても、レイヤーの入れ方や毛先の動かし方で印象をアップデートできます。そこで、今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、程よくこなれて見える、大人のトレンドヘアをご紹介します。

ベージュのネオウルフで、ラフに軽やかに

ベージュカラーで仕上げたネオウルフスタイル。トップはふんわりと丸みを出し、ショートボブのようにコンパクトなシルエットに整えています。肩レングスのベースは軽く外ハネにし、量をしっかり調整することで、首まわりに抜け感をプラス。ラフさの中に柔らかい女性らしさが感じられます。

くすみカラーのふんわりミニボブ

くすみカラーがやさしくなじむ、あごラインのミニボブ。顔まわりにレイヤーを入れてふんわり包み込むようなシルエットをつくり、毛先はそっと外ハネに動かしています。さりげないくびれラインが軽やかさをプラス。丸みのあるフォルムと相まって、フェミニンな雰囲気に仕上がっています。

アッシュベージュのレイヤーミディ

くすみ感のあるアッシュベージュで仕上げたミディアムヘア。顔まわりと表面の毛量を少し軽くして、ストレートタッチをいかしながら毛先を柔らかく内に入れています。レイヤーの段差で自然な動きが出るため、主張しすぎないのに立体感が感じられるのがポイント。落ち着いた色味と艶感が、大人らしい上品さを引き立てています。

カーキグレージュの切りっぱなしレイヤー

カーキグレージュの深みと抜け感が映える切りっぱなしレイヤー。ベースはぷつっとしたラインを残しつつ軽めに整え、毛先に向けてほどよく空気を含むような質感に仕上げています。トップはふんわりと動かして、直線的なカットの中に柔らかなニュアンスをプラス。シンプルながら今っぽさを感じる、大人向けのトレンドスタイルです。

writer：内山友里