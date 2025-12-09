山田裕貴、青森震度6強の地震受け『ANN』で呼びかけ 北海道のリスナーからメッセージ「山ちゃんの声が救い」
俳優の山田裕貴が、8日深夜放送のニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』（毎週月曜 深1：00）に出演。8日23時15分頃に青森県東方沖で発生した地震を受け、当初の予定を変更して届けた。
【写真】『山田裕貴ANN』当初行う予定だった企画
放送直前、番組Xでは「本日の「山田裕貴のオールナイトニッポン」ですが、当初予定していた番組企画とゲストの出演は見送りとさせていただきます。このあとは山田裕貴のみでお送りする予定です」と呼びかけた。
迎えた番組冒頭、山田は「ニッポン放送も揺れました。横の揺れ方が、ちょっと嫌な予感がする揺れを感じました」と話した上で「メールが届いております。北海道釧路市の方です」と紹介。「地震大丈夫でしたでしょうか？北海道は大変揺れました。深夜の山ちゃん（山田の愛称）の声が救いになります」との内容を読み上げた。
山田は「引き続き地震の情報をお伝えしていきますし。心配な夜が続くと思うんですけど、僕の声で安心させられることができているのであれば、光栄です。この後も身の安全をはかりながら、この番組を聞いてほしいと思います」と伝えていた。
