任期満了に伴う鳴門市長選挙が11月16日に告示され、現職と新人のあわせて2人が立候補しました。



鳴門市長選挙では、12年ぶりの選挙戦です。



任期満了に伴う鳴門市長選挙に立候補したのは、届け出順に、無所属の新人で前鳴門市議会議員の東谷伸治候補45歳と、無所属の現職で5回目の当選を目指す泉理彦候補64歳です。



新人の東谷伸治候補は、2005年に鳴門市議会議員に初当選、市議を4期つとめました。





出陣式で東谷候補は、交通弱者対策として、ルートや時刻表に縛られず運行するデマンド交通の実現を訴えました。（東谷伸治 候補）「家の目の前の近くまでバスが来られるような循環バス、デマンド交通の体系を早急に作り上げなければならない」「今、ここに来られた方は、鳴門がこのままではあかんというふうに思っている方だと思う」「私は、この声が多いと思い今回立候補し、変える方、鳴門を積極的に変えていくという方で、政策を展開していくつもりです」東谷候補は、このほか物価高対策として、ごみ袋や水道料金の値下げのほか、鳴門市内の店で使える地域振興券を発行すると訴えました。現職の泉理彦候補は、2009年の選挙で鳴門市長に初当選し、現在4期目です。出陣式では、これまで市の財政再建に尽力した実績をアピールし、これからは反転攻勢で市へ投資をしていくと訴えました。（泉理彦 候補）「鳴門駅中心市街地、ここを動かしましょう、先人は50年前に腹をくくってリスクを背負って鳴門駅を動かしました」「あれから50年何も変わっていない、20年間財政再建していたから投資ができます。これから大きく変えていく」「50年ぶりに鳴門の姿を変えますので、その時にはみなさん方のぜひ力がほしい」泉候補は、鳴門駅を中心としたにぎわいづくりを掲げるほか、小中学生の修学旅行費無償化など、教育への投資により若者の定着を図るとしています。鳴門市の人口は約5万3000人で、有権者数は4万5954人です。今回の選挙の主な争点は、4期16年続く現市政の評価や人口減少対策、そして中心市街地の活性化対策です。12年ぶりの選挙戦となった鳴門市長選挙、11月23日に投票が行われ、即日開票されます。