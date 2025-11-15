Á´Ä¹4.6mµé¤Î¡Ö¡È4WD¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª 1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Ç¡Ö370ÇÏÎÏ¡×Ä¶¤¨¡õ³«Êü´¶È´·²¤Î¡È¥ª¡¼¥×¥ó¥Ü¥Ç¥£¡É¤âÌ¥ÎÏ¡ª 2¿Í¾è¤ê¤ÎBMW¡Öi8¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤Ï¡©
³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³×¿·¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¡¡Àè¿ÊÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ëÇ÷ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬¡¢2018Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤ÏÂçÇÓµ¤ÎÌ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼ÊÂ¤ß¤ÎÄ¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£´Ä¶ÀÇ½¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¡È4WD¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê28Ëç¡Ë
¡¡¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤³¤½¡¢BMW¡Öi8¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡BMW¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊÅÅÆ°²½¤ÎÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯¡£ÆÈ¼«¤ÎÅÅµ¤¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBMW eDrive¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Öi¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤Ï¸½ºß¤ÎÂè5À¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡i8¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢2009Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖBMW Vision Efficient Dynamics ¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°ÎØ¤ò¶îÆ°¤¹¤ëÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤È¡¢¸åÎØ¤ò¶îÆ°¤¹¤ëÄ¾Îó3µ¤ÅûBMW¥Ä¥¤¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿4ÎØ¶îÆ°¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÀè¿ÊÅª¤Ê¹½À®¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë¤Ï¤³¤Î»×ÁÛ¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¡Öi8¥¯¡¼¥Ú¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ362ÇÏÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2018Ç¯¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¡Öi8¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢³×¿·µ»½Ñ¤È³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁö¤ê¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿µæ¶Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡i8¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¸åÎØ¤ò¶îÆ°¤¹¤ë1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ231ÇÏÎÏ¡¿ºÇÂç¥È¥ë¥¯320Nm¡Ë¤Ë¡¢Á°ÎØ¤ò¶îÆ°¤¹¤ëÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ143ÇÏÎÏ¡¿ºÇÂç¥È¥ë¥¯250Nm¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿4WD¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼Ã±ÂÎ¤Ç¤âÁ°ÎØ¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¹Ãæ¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤ÊEV¤È¤·¤ÆÁö¹Ô¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆåÌÌ©¤ÊÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÍÆÎÌ¤Ï½¾Íè¤Î20Ah¤«¤é13AhÁý¤Î33Ah¤Ø³ÈÂç¡£EVÁö¹Ô¤Î¤ß¤Ç¤â50km¤òÄ¶¤¨¤ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥àÁí½ÐÎÏ¤Ï374ÇÏÎÏ¤ËÃ£¤·¡¢0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï4.6ÉÃ¡£¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤è¤ë½ÅÎÌÇÛÊ¬¤È¡¢½Ö»þ¤Ë¥È¥ë¥¯¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÎÏ¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢½ÓÉÒ¤«¤Ä°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë²ÃÂ®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4690mm¡ßÁ´Éý1940mm¡ßÁ´¹â1290mm¡£¥¢¥ë¥ßÀ½¥É¥é¥¤¥Ö¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÈCFRP¡ÊÃºÁÇÁ¡°Ý¶¯²½¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡ËÀ½¥é¥¤¥Õ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä¹â¹äÀ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó²½¤Ë¤è¤ë¹äÀÄã²¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢BMWÆÈ¼«¤ÎCFRP¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡1.9¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥ï¥¤¥É¥È¥ì¥Ã¥É¤È4WD¤Î°ÂÄêÀ¡¢¤½¤·¤ÆÁ°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢±ÔÉÒ¤¹¤®¤º¥ê¥Ë¥¢¡£¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú²÷¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡»þÂ®50km¡¿h°Ê²¼¤ÇÌó15ÉÃ¤Ç³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¡¢¥ë¡¼¥Õ¼ýÇ¼Éô²¼¤Ë¤ÏÌó100¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤âÈ´¤«¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÎ®¤¹¤È¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀáÅÙ¤¢¤ë±þÅú¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á°¸å¤Î¶îÆ°¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÏ©ÌÌ¤òÄÏ¤ß¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ü¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï3µ¤Åû¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÆÃÍ¤Î¸ÝÆ°¤¬¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÁýÉý¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×±Û¤·¤Ë¶Á¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÏÁÖ²÷¤½¤Î¤â¤Î¡£
¡¡ÀÅ¤ÈÆ°¡¢Ì¤Íè¤ÈÅÁÅý¤Î¶³¦¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¶î¤±¤Ì¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËBMW¤ÎÅ¯³Ø¡Ö¶î¤±¤Ì¤±¤ë´¿¤Ó¡×¤ò¿·¤¿¤Ê·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï2231Ëü±ß¡£·è¤·¤Æ°Â²Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áö¤ë»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¤³¤Îi8¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ò¡ÈM¥â¥Ç¥ë¤ÈÁÐÊÉ¤ò¤Ê¤¹Â¸ºß¡É¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»þÂå¤¬¿Ê¤à¤Û¤É¤Ë¡ÈM¤òÄ¶¤¨¤ë²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¥¯¥ë¥Þ¡É¤È¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ï¤º¤«2Ç¯¤ÇÀ¸»º¤ò½ª¤¨¤¿i8¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢BMW¤ÎÅÅÆ°²½½é´ü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡£
¡¡¤½¤Î³×¿·À¤ÈÈþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ç¾å¼Á¤ÊÁö¤ê¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¡È¶î¤±¤Ì¤±¤ë´¿¤Ó¡É¤Î¿·¤·¤¤·Á¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£