¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä´ÆÆÄ¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡È¥µ¥¤¥óÌµ»ë¡É¡¡¥×¥íÆþ¤ê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÃÏ¹ö¤ÎÆÃ·±
Ã£Àî¸÷ÃË»á¤ÏÅìÍÎÂç¡¦¹â¶¶´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥×¥í¤ò°Õ¼±¤·¤¿Îý½¬¤ËÎå¤ó¤À
¡¡Âç³Ø¤Ç¤µ¤é¤ËÈôÌö¤·¤¿¡£¹Åç¥«¡¼¥×¤Ç³èÌö¤·¤¿Ã£Àî¸÷ÃË»á¤Ï1974Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¤ÎÅìÍÎÂç»þÂå¤Ë¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¶¯¸ª¤Ê¤É¤Î¡ÖÊá¼êÎÏ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÂÇ·âÎÏ¡×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤À¡£¤½¤ì¤ÏÅìÍÎÂç¡¦¹â¶¶¡ÊÅö»þ¤ÎÀ«¤Ïº´Æ£¡Ë¾¼Íº´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£ÂçÂ´¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ë»î¹ç¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ø·¯¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤Þ¤ÇÎý½¬¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1973Ç¯¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç¡¢½Õ½àÍ¥¾¡¡¢²ÆÍ¥¾¡¤Î¹Åç¾¦¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤Î´ÇÈÄ¤â°ú¤ÃÄó¤²¤ÆÅìÍÎÂç¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Ã£Àî»á¤Ï¡¢¤Þ¤º¹â¶¶´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö·¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²¿¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡Ø¤½¤¦¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥×¥í¤ò°Õ¼±¤·¤¿»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£ÂÇ·âÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤â¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤éÉ¬¿Ü¾ò·ï¤È¤Î¹Í¤¨¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´ØÏ¢¤Ç¡¢Ã£Àî»á¤ÏÅö»þ¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¿ÀµÜ¡Êµå¾ì¡Ë¤Ç¡¢¤É¤³¤È¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏËº¤ì¤¿¤±¤É¡¢1ÅÀº¹¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¼«Ê¬¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¤ß¤¿¤é¡ØÂÇ¤Æ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¹¾¦¤Ç¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡ØÂÇ¤Æ¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤ËÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç´ÆÆÄ¤Ë¼¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¹â¶¶´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤Ç·¯¤Ï¡Ê¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡ËÂÇ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö»ä¤¬¡Ø¥Ð¥ó¥È¤·¤¿Êý¤¬¡¢ÅÀ¤¬Æþ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ø·¯¤Ï¥×¥íÌîµå¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡¡·¯¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é3ÅÀ¤À¡£Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤·¤¿¤«¤é2ÅÀ¤·¤«Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤ÎÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç»ØÎá¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÌÀÆü¤«¤é·¯¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤Þ¤ÇÎý½¬¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¡¢²á¹ó¤ÊÂÇ·â¶¯²½Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç³Ø¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Þ¤Ç¤Ï¡Ë100¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¥ï¥ó¥Ð¥ó¤Ç¥®¥ê¥®¥êÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¡¢´ÆÆÄ¤ÏËÜÅö¤ËÎý½¬¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤½¤ì¤Ç¼«Á³¤ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤¢¤¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¡£
ÅìÍÎÂç³Ø3Ç¯½©¤ËÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç½éÍ¥¾¡¡¡¾¾¾ÂÄï¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¹×¸¥
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÃÆ¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤¬¤è¤½¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ¤Ë¡È¤¢¡¼¡¢Æþ¤Ã¤¿¤¡¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Í¡£¤Þ¤¡¡¢´ÆÆÄ¤â¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ØÆ³¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡£
¡¡Âç³Ø»þÂå¤ÎÃ£Àî»á¤Ï1974Ç¯¤Î1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¼éÈ÷¤ÈÂåÂÇ¤Ç¿ô»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤À¤±¡£¤½¤ì¤¬¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢1Ç¯½©¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£3ºÐ¾å¤ÎÀèÇÚ¥¨¡¼¥¹¤¬¾¾¾ÂÇîµ×Åê¼ê¡Ê¸µÀ¾Éð¡Ë¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¥ß¥¹¤ÇÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤âÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ»ÎÌ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¾¾ÂÀèÇÚ¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¾¾¾Â²íÇ·Åê¼ê¡Ê¸µÀ¾Éð¡Ë¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê¾¾¾ÂÄï¤Ï¡Ë»ä¤è¤ê1Ç¯²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÅìÍÎÂç¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ10µå¤Û¤ÉÈà¤Îµå¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Ø¾¾¾Â¡ÊÄï¡Ë¤¬¤¤¤¿¤éÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤«¤é¡Ø¤â¤Î¤¹¤´¤¤¡¢¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë´°Éõ¡¢´°Éõ¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ï¤¹¤´¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£
¡¡1976Ç¯¡¢Ã£Àî»á¤¬Âç³Ø3Ç¯¤Î½©¤ËÅìÍÎÂç¤Ï2Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦¾¾¾ÂÄï¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤ÆÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¶ðÂôÂç¤¬¤³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¶¶´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¿È¤â¹¶¼é¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Âç³Ø¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå°Ê¾å¤Ë¡¢¥×¥í¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÊá¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â¶¶´ÆÆÄ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë