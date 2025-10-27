小さくても「1つだけで目にとまる」上品に映えるアクセサリー





小さいアクセだからいい「立体的なデザイン」

新しいイヤリング、リング、ネックレス。秋からのシンプルな装いに加えたい「目立ちすぎずに目にとまる」デザインのアクセサリーを選抜。その中でも、メタリックアクセサリーならではの強さと緊張感がきわ立つ、立体的でキレのいい形を軸にセレクト。







ミニマルな装いに映えるボリューム感

イヤカ／へレディタス 2つのフープが絡み合うように重なり合い、サイドから見ても美しいシルエットを描くイヤカフ。耳たぶに挟むだけで、顔まわりに洗練された立体感が生まれる。ミニマルなトップスほど、このボリューム感が際立つ。ゴールドの艶やかな輝きが、デイリーコーデに品格をプラスしてくれる一品。







大人の余裕を漂わせる深みのあるグリーン

グリーンストーンネックレス／GAGAN まるで深海を閉じ込めたような、神秘的なグリーンのペンダントトップ。主張しすぎない絶妙なカラートーンだから、モノトーンコーデの差し色としても、カジュアルスタイルのアクセントとしても使いやすい。華奢なチェーンとのバランスも絶妙で、デコルテに品のある涼やかさをもたらしてくれる。







アーティスティックなフォルムで手元に個性を

シルバーリング／e.m. 螺旋を描くように歪曲した、彫刻的なデザインが目を引くシルバーリング。計算されたアシンメトリーな美しさが、さりげなく指先の存在感を高めてくれる。重ねづけせずとも1つで完結する佇まいは、シンプルな装いに知的なニュアンスを添えてくれる。







