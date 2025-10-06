¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Ú¥ë¥É¥â¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÈÌîµå°¦¡É¡ÖÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¶¶¡×¡¡ÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ë·è°Õ¡Ö¡Ä ¥Ú¥ë¥É¥â¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÈÌîµå°¦¡É¡ÖÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¶¶¡×¡¡ÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ë·è°Õ¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡× ¥Ú¥ë¥É¥â¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÈÌîµå°¦¡É¡ÖÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¶¶¡×¡¡ÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ë·è°Õ¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡× 2025Ç¯10·î6Æü 10»þ0Ê¬ ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡ÊËÌÌîÀµ¼ù / Masaki Kitano¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡Ö·¡¤ê½Ð¤·Êª¡×¡¡2ÅÙ¤Î»ØÌ¾Ï³¤ì±¦ÏÓ¤òÀìÌç²ÈÀä»¿¡ÖÃæ·Ñ¤®¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡× ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÅ¨´ÆÆÄ¤Ë¥È¥ì¡¼¥ÉÄ¾ÁÊ¡Ö³Í¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡¥ª¥ê¤Ç´³¤µ¤ì¡ÄÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¡ÈÊü½Ð¡É Ä¶ÂçÊª¤¬¤Ê¤¼¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¡©¡¡ÆüËÜ¹Ô¤¤ò·èÃÇ¤µ¤»¤¿ÊÆµå³¦»ö¾ð