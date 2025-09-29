森保一監督率いる日本代表の2026年北中米W杯（26年6月11日開幕）の目標は「優勝」である。

これまでの最高位はベスト16。現実的な目標は「決勝トーナメント一回戦を突破してベスト8」だろうが、それでも森保監督も選手たちも「優勝」と口を揃える。

その拠りどころは「代表メンバーの大多数が欧州組で強豪クラブに在籍する選手も多い」ことが挙げられるだろう。

24年10月11日、日本代表はW杯最終予選の最大の難敵サウジアラビアとアウェーで対戦した。

日本の先発メンバーはGK鈴木（パルマ／イタリア）、DF谷口（シントトロイデン／ベルギー）、板倉（ボルシアMG／ドイツ）、町田（サンジロワーズ／ベルギー）、MF守田（スポルティング／ポルトガル）、遠藤（リバプール／英プレミア）、三笘（ブライトン／英プレミア）、南野（モナコ／フランス）、堂安（フライブルク／ドイツ）、鎌田（クリスタル・パレス／英プレミア）、FW上田（フェイエノールト／オランダ）。

交代選手は伊東（S・ランス／フランス）、前田（セルティック／スコットランド）、小川（NECナイメヘン／オランダ）、中村（S・ランス／フランス）、久保（ソシエダ／スペイン）。プレーした全選手が欧州組で占められていた（所属は当時）。

しかし、サウジアラビア戦から1年が経過して様相が変わってきた。

欧州5大リーグ（英プレミア、スペイン、ドイツ、イタリア、フランス）でプレーする選手が減少し、強豪のレギュラー級選手もいなくなってしまったのだ。

たとえば攻撃の主軸のひとり、伊東はS・ランスを2部に降格させてしまい、オフに5大リーグ内での移籍を試みたものの、「フランスとドイツの下位クラブからしか引き合いがなく、年俸など条件面もダウンを提示された」（サッカー関係者）ことで19年2月〜22年7月まで在籍していたベルギーの中堅クラブであるゲンク（現在14位／16チーム）に出戻った。

同じS・ランスでプレーしていた中村は、左サイドアタッカーの主戦・三笘を脅かす戦力として森保ジャパンで存在感を増しつつあったが、オフに「スペインとフランスの中堅クラブへの移籍話がまとまらなかった」（前出関係者）ことで2部でのプレーを余儀なくされている。

「冨安も伊東も使い物になるかどうか」

「昨シーズンの英プレミアを制したリバプールの遠藤の今シーズンの役割は、リーグ戦よりもレベルもプライオリティーも低いカップ戦、FA杯要員です。ドイツの中堅でプレーしていたDF板倉は、契約を1年残した25年8月にオランダに移った。5大リーグの有名クラブに売却して高額の移籍金を稼ごうと考えたフロントは、完全に当てが外れた格好です。

英プレミアの強豪アーセナルに所属していたDF冨安は、たび重なるケガで25年7月に退団。現在は無所属です。24年6月にドイツの名門バイエルン・ミュンヘンに引き抜かれたDF伊藤もケガ続きで冨安同様、26年W杯で使い物になるかどうか、現時点ではまったく不透明です」（前出の関係者）

エースナンバーである「背番号10」を争っている堂安、久保ともに所属クラブはドイツ、スペインの中堅に過ぎず、現在フランス1部で首位のモナコで南野がプレーしているとはいえ、5大リーグの序列最下位のフランスでは、インパクトが弱いと言わざるを得ない。

W杯初出場となった98年フランス大会の日本代表の欧州組は0人だった。



02年日韓大会4人、06年ドイツ大会6人、10年南アフリカ大会4人と続いて14年ブラジル大会は12人と大幅増。18年ロシア大会15人、前回22年カタール大会は26中20人が欧州組だった。26年大会は「メンバー全体の8割が欧州組となる」（関係者）ともっぱらだ。

しかし――。

欧州組の質も量もダウンした今となっては「目標」を下方修正する必要がありそうだが。

◇ ◇ ◇

森保Jと言えば、下半身スキャンダルで逮捕されながら不起訴となった佐野海舟の代表入りが、大きな波紋を広げている。もっとも、当の本人にしても、あえて人目にさらされる場に身を置き、日の丸を背負う決断を下すには、深い葛藤と苦悩があったという。いったいどういうことか。サッカージャーナリスト・森雅史氏が読み解く。

