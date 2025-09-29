子どもに恋人ができるとうれしい反面、心配になってしまうことも。交際相手によってはとんでもないことになる場合もあるようで？ 今回は、大学生の娘さんを持つお母さんが体験した出来事をご紹介します。

別れたら生きていけない？

「大学1年生の娘に彼氏ができました。ネットのゲームで知り合った25歳の男性と聞いて、少し年上すぎないかと心配していたのですが、とりあえず様子を見ることに。

ある日、娘は彼氏とケンカして別れ話に発展したそうですが『別れるなら俺はもう生きていけない』『何かあったら全部お前のせいだからな』と脅されたと相談されました。本人同士に任せて、何かあったら心配で……。彼氏は実家に住んでいるそうなので、親御さんに話をしに行くことにしました。

彼のお母さんと話していたら、彼がついた嘘が次々と発覚。大手企業に勤めていると聞いていたけれど、実際は無職で求職中らしく……。一番ゾッとしたのが、25歳と言っていたのに本当は38歳でした。

加工した写真を見せられたときは気づかなかったけど、実物を見たら年相応。娘も何で気づかないのか……。噓がばれて彼も恥ずかしかったのか、それ以降、娘への付きまといはなくなりました。

娘は『しばらく恋愛は懲り懲り』と言っていたけど、しばらくどころかずっと懲りていてほしい……。変な男に騙されるくらいなら、一生独身でいてほしいとすら思ってしまいます……」（体験者：50代女性・パート／回答時期：2025年7月）

▽ 若い頃は異性を見る目がないと思いますが、こんな男性に引っ掛かってしまうとは……。「変な男に騙されるくらいなら、一生独身でいて」と思ってしまうのも当然かもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。