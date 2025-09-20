グランドニッコー東京 台場のクリスマスケーキ2025予約開始♡

グランドニッコー東京 台場の「Bakery & Pastry Shop」では、2025年10月1日（水）よりクリスマスケーキの予約販売がスタート♡ 王道の「ガトーフレーズ」や2倍の高さに仕上げた「プレミアムガトーフレーズ」、ビターショコラやピスタチオなど彩り豊かなケーキに加え、パネトーネやシュトーレンといった伝統菓子もラインアップ。特別なクリスマスにぴったりな華やかなスイーツをお届けします♪

プレミアムなショートケーキで贅沢クリスマス

プレミアムガトーフレーズ

「プレミアムガトーフレーズ」は、北海道産純生クリームをたっぷり使用し、通常の約2倍の高さに仕上げた特別なショートケーキ♡

大粒いちごを宝石のように並べ、クリームとスポンジのボリューム感も圧巻です。

限定10台、価格は\10,000（直径18㎝）。王道の「ガトーフレーズ」は\7,500（直径15㎝）で、赤と白のコントラストが美しいクリスマス仕様です。

チョコやフルーツの華やかケーキ

ノエル・ショコラ

「ノエル・ショコラ」はヴァローナ社のビターチョコ使用で濃厚ながら口どけ滑らか、\5,500（直径15㎝）。

ノエル・ルージュ

「ノエル・ルージュ」はあまおういちごムースにヨーグルトゼリーを閉じ込め、華やかな赤がクリスマス気分を盛り上げます（\5,500、直径15㎝）。

ノエル・ピスターシュ

「ノエル・ピスターシュ」はピスタチオとフランボワーズの贅沢ムースで大人のテーブルを彩る逸品です。

伝統菓子で楽しむ世界のクリスマス

パネトーネ

イタリアの「パネトーネ」はバター香る生地にドライフルーツを加え、ふんわり軽い食感で世代を問わず楽しめます（大\1,200、小\300）。

シュトーレン

ドイツの「シュトーレン」はラム酒漬けのフルーツとナッツ入りで、日ごとに香りと味わいが深まる贅沢な逸品（\2,000）。

チョコレートシュトーレン

チョコレートシュトーレンはココア生地とショコラ入りマジパンでさらにリッチな味わい（\2,200）。

グランドニッコー東京 台場の「2025Christmas Sweets Collection」は、王道ショートケーキから大人の味わいのチョコレートケーキ、伝統菓子まで揃った華やかなラインアップ♡

予約期間は10月1日～12月24日、受け取りは12月20日～25日。家族や友人と過ごす特別なクリスマスに、甘く彩り豊かな時間を楽しんでください♪