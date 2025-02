日本文化と絶品グルメを楽しめる！道頓堀 屋台村 祭

大阪・道頓堀で1年中お祭りを楽しめる観光スポット『道頓堀 屋台村 祭』は、注目のおすすめ屋台グルメ3選と2025年2月・3月に開催される伝統芸能イベントを発表しました。

大阪・道頓堀で1年中お祭りを楽しめる観光スポット『道頓堀 屋台村 祭』は、注目のおすすめ屋台グルメ3選と2025年2月・3月に開催される伝統芸能イベントを発表。

『道頓堀 屋台村 祭』は、2024年10月にオープンし、国内外の観光客から大変注目を集めています。

4月から始まる大阪・関西万博を控え、さらに盛り上がる大阪にて日本文化と絶品グルメを存分に楽しめます!

◆SNS映え&屋台の魅力たっぷり!選りすぐりの人気グルメ3選◆

【海鮮煎餅】〜 直径30cm!SNS映え抜群の人気メニュー 〜

海鮮煎餅

思わず写真を撮りたくなる巨大海鮮煎餅!エビ・タコ・イカの3種類から選べ、焼きたてならではのサクサク食感と濃厚な海鮮の旨みが楽しめます。

SNS映えも抜群で、お祭りならではの特別なひとときを彩る一品です。

【価格】エビ・タコ・イカ:各1,000円(税込)

【イカの姿焼き】〜イカの旨味と特製タレがマッチしたお馴染みの屋台グルメ!〜

イカの姿焼き

屋台グルメでお馴染みのイカの姿焼き。

炭火で丁寧に焼き上げた香ばしい香りとぷりぷりの食感が魅力です。

仕上げにバーナーで炙り、甘辛い特製タレをしっかり染み込ませることで、風味豊かで満足感たっぷりの絶品メニューです。

【価格】1,000円(税込)

【和牛焼きそば】〜鹿児島県産黒毛和牛を贅沢に使用!高級感溢れる一品〜

和牛焼きそば

贅沢な屋台グルメを堪能できるプレミアムな一品!鹿児島県産黒毛和牛のジューシーな旨みが麺や野菜に絡み、特製ソースがさらに深い味わいを引き出します。

【価格】1,500円(税込)

◆ 毎回大熱狂の日本文化イベント!2月・3月スケジュール ◆

2月・3月も日本の伝統芸能を楽しめるイベントを週末に開催します!

詳細は下記の通りです。

◆本場徳島の阿波踊りを大阪で!観客を魅了する圧巻のステージ◆

2月8日(土)、3月8日(土):阿波踊り【大阪天水連】

大阪天水連

本場徳島の伝統を継承した本格派の阿波踊り連。

リズミカルな踊りと華やかな衣装で観客を魅了します。

◆魂を揺さぶる和太鼓の響き!体験型イベントも人気◆

2月15日(土):和太鼓演奏&体験【NPO野火】

NPO野火

和太鼓を中心に日本の伝統音楽を継承・発展させることを目的とした団体です。

太鼓演奏の迫力を間近で感じられるだけでなく、演奏後は和太鼓体験も実施。

◆日本の心を感じる民踊パフォーマンス!一緒に踊って盛り上がろう◆

2月22日(土):盆踊り・舞台踊り【桃園民踊クラブ】

桃園民踊クラブ

日本各地の民踊や盆踊りを愛好し、その普及と継承に努める団体です。

伝統的な舞台踊りや盆踊りを披露し、観客も一緒に楽しめる参加型のイベントを提供しています。

◆剣術から舞踊まで!一度で和文化を味わい尽くせるステージ◆

3月1日(土):侍体験&日本文化パフォーマンス【なにわの大阪人和芸者 剣太郎】

なにわの大阪人和芸者 剣太郎

和文化の魅力を世界へ届けるパフォーマー。

剣術、舞踊、和楽器、大衆芸能など多彩な芸を使い分け、「和文化楽しく、かっちょよく」をモットーに活動中。

バラエティ番組など様々なメディアに出演し、国内外の人々が楽しく元気になってもらうことを使命として、自らの芸を追求しています。

◆和楽器の新たな可能性を体感!革新的サウンドが織りなす感動のライブ◆

3月15日(土):和楽器バンド演奏【TRAinnovation(トライノベーション)】

TRAinnovation

「和のアップデート」を掲げる和楽器ユニット。

和楽器とコンピューターミュージックを融合した独自楽曲とパフォーマンスでライブや海外公演、アルバムリリース、アーティストとのコラボを展開しています。

◆和太鼓の新たな可能性を追求!烈火の如く熱い響音◆

3月22日(土):和太鼓演奏&体験【太鼓集団 烈火】

太鼓集団 烈火

大阪市東淀川区を拠点とする和太鼓演奏グループ。

イベント演奏やワークショップを通じて和太鼓の魅力を広めています。

2023年には結成25周年を記念し自主公演を開催。

伝統と現代要素を融合させた芸術活動に取り組んでいます。

道頓堀 屋台村 祭では、大阪らしさと特別な体験が詰まったグルメやイベントを用意しています。

公式SNSで最新情報をご確認いただき、ぜひ現地で楽しめます。

【道頓堀 屋台村 祭】

大阪の観光名所・道頓堀に位置する「道頓堀 屋台村 祭」は、「1年中お祭りを楽しめる」をコンセプトに、ここでしか味わえない屋台料理と日本文化を体験できる特別なスポットです。

定期的に開催される伝統芸能イベントは、国内外から訪れる観光客に毎回注目されており、大阪・関西万博を控えた新たな観光拠点として大きな期待を集めています。

■店舗概要

オープン日 : 2024年10月23日

場所 : 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-7

入場料 : 無料

提供メニュー料金: 400円〜3,800円(税込)

営業時間 : 16:00〜23:30

定休日 : 年中無休

アクセス : 地下鉄御堂筋線「なんば駅」より徒歩5分

対応決済方法 : 現金、各種クレジットカード

(Visa/Mastercard/JCB/AMERICAN EXPRESS など)、

電子マネー(交通系ICカード、PayPay、楽天ペイ、

LINE Pay など)、QRコード決済対応。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

電話番号 : 06-6599-9147

メールアドレス : info@osaka-yataimura.com

