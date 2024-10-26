¤³¤ì¤ä¤á¤¿¤é¹¤È´¤±¤¿¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ê¤¬¤ÁNG¥¢¥¤¥á¥¤¥¯3Áª¡õÀµ²ò¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¡ÚNG¥á¥¤¥¯£±¡Û¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤ËÄù¤á¿§¤ò»È¤¦
ºÇ¶á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Î¤»¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¶ËÎÏ¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¡£
Äù¤á¿§¤Ê¤ÉÇ»¤¤¿§¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ìµ¤¤ËÊ¿À®¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¡Ä¡Ä¡ª
ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÎÃæ´Ö¿§¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚNG¥á¥¤¥¯£²¡Û²¼ÌÜ¿¬¤Î»°³Ñ¥¾¡¼¥ó¤òËä¤á¤ë
º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ç¥«ÌÜ¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡¢²¼ÌÜ¿¬¤Î»°³Ñ¥¾¡¼¥ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÏÂ´¶È¡£
¤³¤³¤òËä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´é¤¬Ç»¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ï·¤±¸«¤¨¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÁ´¤¯²¿¤âÅÉ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤··ä´Ö¤ò¤¢¤±¤Æ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¥é¥¤¥ó¾õ¤ËÅÉ¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÚNG¥á¥¤¥¯£³¡ÛÎÞÂÞÁ´ÂÎ¤Ë¥é¥á¤ä¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ò¤Î¤»¤ë
´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥¤¥¯¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¥é¥á¤ä¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¥é¥á¤ä¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÏÎÞÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤â¼ê·Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥¿¤Ã¤ÈÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏNG¡ª
¥é¥á¤ä¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÅÀÃÖ¤¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ë«¤á¤é¤ì¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤ËÅÉ¤ë¤Î¤ÏÃæ´Ö¿§¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î¿§Ì£
¢²¼ÌÜ¿¬¤Î»°³Ñ¥¾¡¼¥ó¤Ï¾¯¤·¤¢¤±¤Æ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÅÉ¤ë
£¥é¥á¤ä¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÏÅÀÃÖ¤¤¹¤ë¤³¤ì¤¬Ë«¤á¤é¤ì¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
¤¼¤ÒÌÀÆü¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª