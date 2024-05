「NINJA GAIDEN」より「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ」が予約開始

【リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ】2025年1月 発売予定価格:12,100円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ」を2025年1月に発売する。価格は12,100円。5月27日より予約受付を開始する。

本商品はコーエーテクモゲームスの超高速忍者アクションゲーム「NINJA GAIDEN」シリーズの「リュウ・ハヤブサ」をアクションフィギュア化したもの。

「NINJA GAIDEN 2」の現代的な忍者スーツスタイルが再現され、筋肉の大きく盛り上がったプロポーションと、ハイテク素材をイメージしたディテールも細かく造形されている。背中に背負った鞘から抜刀することのできる破魔の刀「龍剣」をはじめ、「鎖鎌」、「手裏剣」、「硬殻猛禽爪」などゲーム中で使用する武器が付属する。

胸側面の分割による肩の前後可動、脛にも関節を追加した「しなり」の表現などの可動に加え、それぞれの武器専用の持ち手や印を結ぶ仕草といった手首パーツも付属し、様々な武器を使いこなす忍者アクションを再現できる。

リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ

2025年1月 発売予定

価格:12,100円

サイズ:全高約170mm

付属品:

・オプションハンド x 10

・龍剣 x 1

・手裏剣 x 2

・鎖鎌 x 1

・硬殻猛禽爪 x 4

・ディスプレイスタンド×1

(C) KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Team NINJA All rights reserved.