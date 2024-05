【モデルプレス=2024/05/27】8⽉3⽇(⼟)・4⽇(⽇)の2⽇間、東京・お台場で開催される“世界⼀ずぶ濡れになる⾳楽フェス”「S2O JAPAN SONGKRAN MUSIC FESTIVAL 2024(以下、S2O JAPAN 2024)」の、第⼀弾DJラインナップが発表された。

■第1弾DJラインナップ

■S2O JAPAN SONGKRAN MUSIC FESTIVALとは

■S2O JAPAN SONGKRAN MUSIC FESTIVAL 2024 開催概要

第⼀弾ラインナップは世界で活躍するグローバルDJ<Don Diablo>、<MADEON(DJ SET)>、<Vini Vici>、<Yellow Claw>の4組。※アルファベット順・Don Diablo(ドン・ディアブロ)オランダ出⾝。フューチャーハウスの第⼀⼈者。DJ MAG Top100のトップ10に5年連続でランクイン。⾳楽、アート、ファッション、テクノロジーにおける境界を打ち破り、⾃⾝のHEXAGONブランド、レコードレーベル、コミュニティを構築。3枚⽬のアルバム『FORΞVΞR』は、これまでにないフューチャリスティックなサウンドを提供し、全世界でストリーミングが10億回超え。ラジオ番組「Hexagon」は毎週68カ国で数百万⼈のリスナーにリーチ。2021年6⽉、アフリカの再緑化によって地球温暖化と闘う草の根団体「JustDiggit」とともに国連と⼿を組み、#STREAMTOREGREENイニシアチブを⽴ち上げ。持続可能な未来の⽀持者であり、世界に具体的な変化をもたらすために、⾃らの影響⼒とプラットフォームを活⽤している。・MADEON(マデオン)/ DJ SETフランス出⾝。本名はヒューゴ・ルクレルク。2010年、僅か11歳でフランスのリミックス・コンテストにて優勝。2011年、17歳でダフト・パンクからソランジュまで、39曲のヒット曲をライブでマッシュアップした動画「Pop Culture」が数カ⽉で700万回超えの再⽣回数を記録。2015年、デビュー・アルバム『Adventure』でレディー・ガガやコールドプレイのプロデュースを⼿がけ、ULTRA MUSIC FESTIVALやCoachellaへ出演。2016年、ポーター・ロビンソンとのコラボ楽曲「シェルター」が全世界ストリーミング再⽣回数1億1,500万回超えの⼤ヒットを記録。2019年、アルバム『グッド・フェイス』をリリースし、ビルボードのダンス/エレクトロニック・アルバム・チャートで初登場1位を獲得し、グラミー賞の最優秀ダンス/エレクトロニック・アルバムにノミネート。今世界的に注⽬されているDJの⼀⼈。・Vini Vici(ヴィニ・ヴィチ)イスラエルのトランスデュオ。10年以上に渡り⾳楽プロデューサーとして活躍してきたAviram Saharai と Matan Kadoshのプロジェクト。2014年、Beatportのトップアーティスト3位。「Free Tibet (Vini Vici Remix)」はYoutubeで1.4億回再⽣を超え、史上初Beatport総合トップ2位にランクインしたサイトランス曲に。続く、アーミン・ヴァン・ブーレン&Hilight Tribeとのコラボ"Great Spirit"、W&Wとのコラボ"Chakra"は、Youtube、Spotify、Beatportで総合3位、総合2位を獲得し、Tomorrowland 2017で最もプレイされた曲に。2017年、Dj Mag Top 100 Dj's72位、No.1's/Walla Nightlife Awardsの「Dj Of TheYear」、Trance Podium Top100 Dj's12位、2015年から3年連続Beatstatsの「Best Selling Psytrance Artist」に選出。Tomorrowland、EDC、ULTRA MUSIC FESTIVALと、年間平均200本以上のフェスに出演。EDMとサイトランスのハイブリッドサウンドで幅広いシーンのダンスミュージックファンたちを熱狂させている。・Yellow Claw(イエロー・クロー)2010年結成。Jim TaihuttuとNils Rondhuisのオランダ⼈2⼈組によるDJ/プロデュース・デュオ。トラップ、ヒップホップ、ハードスタイル、EDMの要素を融合させた特徴的なサウンドで、エネルギッシュなパフォーマンスと重低⾳の効いたトラックの代名詞。2013年にリリースした「DJ Turn It Up」でブレイク。以来、「Shotgun」、「Till It Hurts」、「In My Room」など数々のヒットシングルをリリースし、何百万ものストリーミングを記録し、世界中に熱狂的なファンを獲得。ダイナミックなDJセットとステージングで、Coachella、Tomorrowlandなど、数々の世界的ビッグ・フェスティバルのメイン・ステージ出演も果たし、世界のダンス・ミュージック・ムーブメントの最前線に君臨し続けている。第2弾ラインナップは後⽇発表予定。5年ぶりにパワーアップして戻ってきた「S2O JAPAN 2024」。現在、「S2O JAPAN 2024」オフィシャルサイトにて、オフィシャルアドバンスチケットを販売受付している。タイのソンクラーン⽔掛け祭りと⾳楽をコラボレーションさせた、“世界で最もずぶ濡れになる⾳楽フェス”と称されるダンスミュージックフェスティバル「S2O SONGKRAN MUSIC FESTIVAL(エス・ツー・オー・ソンクラーン・ミュージック・フェスティバル)、以下S2O」の⽇本版。本国タイの「S2O」同様、巨⼤な貯⽔タンクや吸⽔管をモチーフにした“巨⼤な⽔の⼯場”を連想させるステージセットを再現し、タイ本国よりS2O独⾃の⽔かけマシーンも上陸させるなど、四⽅から⽔が降り注ぎ、⽔しぶきを浴びながらダンスミュージックを体感できる。初開催は2018年となり、2019年の開催と合わせ、2年間で累計6.5万⼈の動員を記録。そして2024年、5年ぶりに開催が決定した。タイの旧正⽉“ソンクラーン”中は街中で⽔かけ祭りが⾏われ、「S2O」はこのソンクラーン期間中に開催。2015年の初開催以来、チケットは毎年ソールドアウトで、このフェスのために海外からバンコクを訪れる参加者も多く、海外初上陸となった⽇本に続き、⾹港、ソウル、台湾、ベトナム、ニューヨークなど開催地も年々増え、世界でも注⽬されている。(modelpress編集部)■⽇程:2024年8⽉3⽇(⼟)、4⽇(⽇)■時間:開場 12:00 開演 14:00■会場:お台場R地区 S2O JAPAN特設会場■住所:〒135-0064 東京都江東区⻘海■主催:S2O JAPAN SONGKRAN MUSIC FESTIVAL 2024実⾏委員会■後援:在東京タイ王国⼤使館<オフィシャルアドバンスチケットインフォメーション>■イベント名: S2O JAPAN SONGKRAN MUSIC FESTIVAL 2024(エス・ツー・オー・ジャパン・ソンクラーン・ミュージック・フェスティバル・2024)■受付期間:〜6⽉17⽇(⽉)23:59 ※なくなり次第受付終了となります。■アドバンスオフィシャルチケット料⾦(税込):※全チケットにS2Oオリジナル防⽔携帯ケース付き2⽇通し券 30,800円1⽇券(各⽇) 16,800円(定価:17,800円)VIP 2⽇通し券 42,800円VIP 1⽇券(各⽇) 26,800円(定価:27,800円)※VIP特典:VIPエリア⼊場可能/会場が⼀望でき、専⽤バー・トイレを完備した特別エリアです。<備考>※各チケット販売サイトには当イベントに関する注意事項、及び参加条件が記載されていますので、必ずお読みください。※開場/開演時刻は変更になる可能性がございます。※⼊場時“ID”チェック有り。必ず顔写真付き⾝分証をご持参ください。※⾬天決⾏、荒天中⽌。※チケットの払い戻しは致しません。※お⼀⼈様各4枚までご購⼊可能。※18歳以上⼊場可能(VIPエリアは20歳未満⼊場不可)。【Not Sponsored 記事】