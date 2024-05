堀越耕平原作のアニメ「僕のヒーローアカデミア」の劇場版最新作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』(8月2日全国公開)のムビチケカード型前売券が、6月14日より発売されることが明らかになった。特典はデク・爆豪・轟の描き下ろしビジュアルが描かれたオリジナルクリアファイルで、劇場限定発売。全国合計9万部限定となる。

2014年7月より週刊少年ジャンプで連載され、既刊40巻のコミックスシリーズは累計発行部数1億部を突破。5月よりテレビアニメ第7期が放送開始となった「僕のヒーローアカデミア」。3年ぶりの劇場版・第4作も堀越が原作・総監修・キャラクター原案を手掛け、オリジナルキャラクターのダークマイト(声:三宅健太※オールマイトと一人二役)が登場する。

特典のクリアファイルは「緑谷出久 ver.」「爆豪勝己 ver.」「轟焦凍 ver.」の全3種(各種3万部)。サブタイトルでもある「YOU’RE NEXT(ユアネクスト)」の文字の先に見えるのは、「次は君だ」というオールマイトの意志を受け継ぎ闘志を燃やす、戦闘モードの3人。新たに描き下ろされたビジュアルで、上映劇場の窓口でしか手に入らないアイテム。また、ムビチケカード型前売券にはティザービジュアルがあしらわれている。1人1会計につき3枚まで購入可。詳細は公式サイトで確認。



さらに、TOHO animation STORE 限定の「メタリックステッカー3枚セット」付きムビチケカード型前売券(全3種)も同日発売。クリアファイルと同様のビジュアルを使用したステッカーが3枚1セットになった内容となっており、こちらも数量限定。また7月5日からは「週刊少年ジャンプ」のWEB版定期購読者限定で、原作者・堀越耕平描き下ろしビジュアルによるグッズ付きムビチケカード型前売券が販売される。

2018年夏に公開された劇場版第1作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄(ヒーロー)〜』は興行収入17.2億円を記録。その翌年に公開された第2作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』は前作を越える興行収入17.6億円。2021年の公開の第3作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』は前作対比約194%となる34.3億円の大ヒットを記録した。(石川友里恵)