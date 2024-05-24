BRADIO、最新アルバムより新曲MV第3弾公開。9月から新ツアー開催
BRADIOが、本日5月24日にファンクラブ「FPP☆CLUB」限定ライブ＜ファンピー★ナイトフィーバー LIVE＞を開催。ライブ内で最新アルバム『PARTY BOOSTER』収録の「ヨルゾラTreasure」MVをライブ内で初公開、追ってYouTubeに公開した。
◆「ヨルゾラTreasure」MV
「ヨルゾラTreasure」MVは、クリエイター・心象Sketch.が、BRADIOの真行寺貴秋（Vo）の描いた歌詞の世界観を具現化。心に染み渡るエモーショナルな作品に仕上がった。
また、9月より新ツアー＜BRADIO DANCE PARTY TOUR＞を全国12カ所にて開催することも発表した。明日5月25日からは、アルバム『PARTY BOOSTER』リリースツアー＜BRADIO PARTY BOOSTER Release Tour 2024＞のチケット一般発売もスタートする。
アルバム『PARTY BOOSTER』
各配信サイト：https://lnk.to/partybooster
・初回生産限定豪華盤:（CD＋応募ハガキグッズ）：
CRZP-57 / 定価￥12,100（税抜価格￥11,000）
※クラウン徳間ショップ限定販売 https://shop-crtk.com/item/96531
・通常盤（CD＋応募ハガキ）:CRCP-40681 / 定価￥3,300（税抜価格￥3,000）
【収録曲】※初回生産限定豪華盤・通常盤共通
1. パーティーヘッド
2. Stepper's Fight
3. Wee! Haw! 〜生きがいの歌〜
4. ヨルゾラTreasure
5. レディオプレイ
6. 真夜中プライスレス
7. Purple Bubble
8. 永劫DISCO
9. Sweet Groove
10. ファンファーレ
※初回生産限定豪華盤 封入内容
※クラウン徳間ショップ限定 https://shop-crtk.com/item/96531
豪華くるみ箱/デジパック仕様
・BRADIO各メンバーアクリルスタンド
・BRADIOロゴ 光るLEDアクリルスタンド
・「PARTY BOOSTER」ミニタオル
・ポストカード5枚
法人別特典
https://linktr.ee/BRADIO_PARTY_BOOSTER
1.Amazon：AL「PARTY BOOSTER」メガジャケ
2.タワーレコード：ステッカー （「PARTY BOOSTER」ロゴ使用）
3.楽天ブックス：アクリルコースター（CDジャケット写真使用）
4.セブンネットショッピング：缶バッジ（CDジャケット写真使用）
5.その他汎用特典：ポストカード（アーティスト写真使用）
＜BRADIO DANCE PARTY TOUR＞
9月21日（土）長野：CLUB JUNKBOX
9月22日（日）富山：Livehouse SoulPower
9月29日（日）岡山:YEBISU YA PRO
10月12日（土）金沢：EIGHT HALL
10月14日（月・祝）浜松：Livehouse 浜松窓枠
10月19日（土）柏：KASHIWA PALOOZA
10月20日（日）水戸：mito LIGHT HOUSE
10月25日（金）新潟：CLUB RIVERST
10月27日（日）小樽：GOLD STONE
11月09日（土）熊本： Django
11月16日（土）神戸：VARIT
11月17日（日）京都：磔磔
アルバム『PARTY BOOSTER』リリースイベント
2024年
5月26日(日) 13:00 タワーレコード池袋店
6月21日（金）19:00 タワーレコード福岡パルコ店
6月24日（月）18:30 タワーレコード広島店
6月30日（日）13:00 タワーレコード仙台パルコ店
7月6日（土）13:00 タワーレコード札幌パルコ店
7月12日（金）19:00 タワーレコード名古屋パルコ店
7月15日（月祝）13:00 タワーレコード梅田NU茶屋町店
＜BRADIO PARTY BOOSTER Release Tour 2024＞
6月22日（土）福岡・DRUM LOGOS
6月23日（日）広島・広島CLUB QUATTRO
6月29日（土）宮城・darwin
7月5日（金）北海道・PENNY LANE24
7月13日（土）愛知・CLUB QUATTRO
7月14日（日）大阪・BIGCAT
7月19日（金）東京・Spotify O-EAST
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