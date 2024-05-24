アルバム『PARTY BOOSTER』



2024年5月22日（水）発売各配信サイト：https://lnk.to/partybooster・初回生産限定豪華盤:（CD＋応募ハガキグッズ）：CRZP-57 / 定価￥12,100（税抜価格￥11,000）※クラウン徳間ショップ限定販売 https://shop-crtk.com/item/96531・通常盤（CD＋応募ハガキ）:CRCP-40681 / 定価￥3,300（税抜価格￥3,000）【収録曲】※初回生産限定豪華盤・通常盤共通1. パーティーヘッド2. Stepper's Fight3. Wee! Haw! 〜生きがいの歌〜4. ヨルゾラTreasure5. レディオプレイ6. 真夜中プライスレス7. Purple Bubble8. 永劫DISCO9. Sweet Groove10. ファンファーレ※初回生産限定豪華盤 封入内容※クラウン徳間ショップ限定 https://shop-crtk.com/item/96531豪華くるみ箱/デジパック仕様・BRADIO各メンバーアクリルスタンド・BRADIOロゴ 光るLEDアクリルスタンド・「PARTY BOOSTER」ミニタオル・ポストカード5枚法人別特典https://linktr.ee/BRADIO_PARTY_BOOSTER1.Amazon：AL「PARTY BOOSTER」メガジャケ2.タワーレコード：ステッカー （「PARTY BOOSTER」ロゴ使用）3.楽天ブックス：アクリルコースター（CDジャケット写真使用）4.セブンネットショッピング：缶バッジ（CDジャケット写真使用）5.その他汎用特典：ポストカード（アーティスト写真使用）