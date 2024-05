「ザ・ボーイズ」シーズン4では、ソルジャー・ボーイ役のジェンセン・アクレスに続き、ドラマ「スーパーナチュラル」(2005-2020)ファミリーからジェフリー・ディーン・モーガンが参戦予定。しかし、プロデューサーのエリック・クリプキはアクレスとモーガンにとどまらず、あの“スパナチュ”キャストを「ザ・ボーイズ」に呼び込もうとしているらしい……。

そもそも、「ザ・ボーイズ」を手がけるクリプキは、「スーパーナチュラル」を企画考案した人物。シーズン5まで脚本やショーランナー、製作総指揮としてドラマを率いた。そんなクリプキが出演を打診している相手というのが、「スーパーナチュラル」でアクレスと共にウィンチェスター兄弟役を演じたジャレッド・パダレッキだ。クリプキが米で明かしたところによれば、すでにパダレッキには連絡を入れているという。

「テキストはもう送っています。今の時点で、ジャレッドがこの作品に1エピソード限りのようなものでさえ出ていないのは残念です。彼は『ウォーカー』を撮影していたと思いますが、終わったら、時間を見つけてもらって一緒にやりたいですね。もう話はしています。」

どうやら前々から打診はしていたようだが、パダレッキは主演・製作総指揮を務める「WALKER/ウォーカー」(2021-)での仕事のため、なかなか都合をつけられなかった模様。同作は現在アメリカで放送されているシーズン4をもって終了することがため、ひとまずパダレッキの多忙も落ち着くことだろう。

もしパダレッキの出演が叶うとすれば、先日製作がばかりのシーズン5が濃厚だ。気になるのはその役どころだが、パダレッキの“相棒”であるアクレスが原作コミックでも人気を誇るスーパー・ヒーローのソルジャー・ボーイという大役を担っているとだけあって、同等の役を期待してしまうファンもいるのではないか。もしくは、「スーパナチュラル」では固い絆で結ばれた兄弟役を演じたアクレスとパダレッキが戦うことになったら、それはそれで面白そうだ。

ちなみに、6月13日より配信開始となるシーズン4から初参戦となるジェフリー・ディーン・モーガンが演じる役柄は謎に包まれたまま。では、ブッチャーと旧知の仲であるような男に扮したモーガンが確認でき、物語の重要な鍵を握っていそうだ。



「ザ・ボーイズ」シーズン4は、2024年6月13日よりAmazon で最初の3話が一挙配信開始。その後は毎週木曜日に新エピソードが更新される。

