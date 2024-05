ドリームベッドは、ベッドマットレスブランド「Serta(サータ)」から軽量で設置が簡単なベッドインボックスのウレタンマットレス「Serta On a Cloud」を5月31日よりAmazonで発売する。「Serta On a Cloud」シリーズ発売ベッドマットレスブランド「Serta(サータ)」は、一流ホテルに納品されている高品質なベットマット。「Serta On a Cloud」は、Serta(サータ)の寝心地を自宅でより気軽に体感できるよう何度も試作を重ね、製品化に至ったという。

「横寝のしやすさ」にこだわったゾーニング設計二層のウレタンのスリットを組み合わせることで、今までにない繊細なゾーニングを実現。仰向けはもちろん、特に「横向きでの寝やすさ」に着目し、肩部を柔らかくすることで、圧迫されやすい肩は入り込みやすく、腰は程よくしっかり支えるような設計に仕上がっている。「サータ オンアクラウド」「サータ オンアクラウド ブリーズ」「Serta On a Cloud」は、ベーシックモデルの「サータ オンアクラウド」と、より上質なフィット感を⽣み出す「サータ オンアクラウド ブリーズ」の2種類展開。いずれもホワイトとグレーの2色展開。価格については、「サータ オンアクラウド」はPSサイズ(97×196×23.5cm) 65,000円、SDサイズ(122×196×23.5cm)75,000円。「サータ オンアクラウド ブリーズ」は、PSサイズ(97×196×23.5cm) 100,000円、SDサイズ(122×196×23.5cm)110,000円。本商品はAmazonにて購入可能で、ドリームベッドの東京ショールームにて試寝することができる。注文後は、ベッドインボックスで自宅まで配送される。