Amazon『マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜』シーズン2へ更新

Amazon Prime Video(アマゾンプライムビデオ)で5月9日より配信がスタートした『マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜』のシーズン2更新が決定した。米TV Lineなどが伝えた。

ドイツ発の『マクストン・ホール』は英国の寄宿学校が舞台。主人公ルビー(ハリエット・ヘルビヒ=マッテン『ウーゼドム・ミステリー 罪深き母の捜査ファイル』)の目標は、私立マクストン・ホールを卒業し、憧れのオックスフォード大学に進学すること。夢のためにルビーは奨学金をもらってマクストン・ホールに入学するが、パーティーとお金にしか目がない同級生に馴染めず、学校ではあくまでも勉強に集中して穏やかに過ごそうとしていた。しかし、意図せずある秘密を知ってしまったことをきっかけに、大富豪の御曹司ジェームス・ビューフォート(ダミアン・ハルドン『ドラッグ最速ネット販売マニュアル』)に目をつけられてしまい…。

Maxton Hall: where sparks fly. Watch all episodes now. pic.twitter.com/pVF0JPljat

At this school, class is everything. Maxton Hall arrives May 9. pic.twitter.com/Y4suYdMTpb

- Prime Video (@PrimeVideo) April 19, 2024