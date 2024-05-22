アラバ不在のオーストリア代表が候補メンバー発表、ザビッツァーやライマーが選出【ユーロ2024】
オーストリアサッカー協会(OFB)は21日、ユーロ2024に向けた代表候補メンバー29名を発表した。
3大会連続出場のオーストリアは、主軸のDFダビド・アラバやMFザヴェル・シュラーガーを負傷で欠く中、MFマルセル・ザビッツァーやMFコンラート・ライマーら主力を順当に選出した。
前回大会での初ベスト16進出に続くグループステージ突破を狙うオーストリアは、フランス代表、オランダ代表、ポーランド代表と同組のグループDに属している。今回発表された候補メンバーは以下の通り。
◆オーストリア代表候補メンバー29名
GK
ハインツ・リンドナー(サン=ジロワーズ/ベルギー)
パトリック・ペンツ(ブレンビー)
トビアス・ラワル(LASKリンツ)
ニクラス・ヘドル(ラピド・ウィーン)
DF
レオポルト・ケルフェルト(ラピド・ウィーン)
フラヴィウス・ダニリウク(ザルツブルク)
ゲルノト・トラウナー(フェイエノールト/オランダ)
ケビン・ダンソ(RCランス/フランス)
フィリップ・ムウェネ(マインツ/ドイツ)
フィリップ・ラインハルト(フライブルク/ドイツ)
マクシミリアン・ウーバー(ボルシアMG/ドイツ)
シュテファン・ライナー(ボルシアMG/ドイツ)
シュテファン・ポッシュ(ボローニャ/イタリア)
MF
ティエルノ・バロ(ヴォルフスベルガー)
マルコ・グリュル(ラピド・ウィーン)
マティアス・ザイドル(ラピド・ウィーン)
アレクサンダー・プラス(シュトゥルム・グラーツ)
ロマーノ・シュミット(ブレーメン/ドイツ)
フロリアン・カインツ(ケルン/ドイツ)
フロリアン・グリリッチュ(ホッフェンハイム/ドイツ)
パトリック・ヴィマー(ヴォルフスブルク/ドイツ)
クリストフ・バウムガルトナー(RBライプツィヒ/ドイツ)
ニコラス・ゼイワルド(RBライプツィヒ/ドイツ)
マルセル・ザビッツァー(ドルトムント/ドイツ)
コンラート・ライマー(バイエルン/ドイツ)
FW
マルコ・アルナウトビッチ(インテル/イタリア)
ミハエル・グレゴリッチュ(フライブルク/ドイツ)
アンドレアス・ヴァイマン(WBA/イングランド)
マクシミリアン・エントルップ(ハルトベルク)
3大会連続出場のオーストリアは、主軸のDFダビド・アラバやMFザヴェル・シュラーガーを負傷で欠く中、MFマルセル・ザビッツァーやMFコンラート・ライマーら主力を順当に選出した。
前回大会での初ベスト16進出に続くグループステージ突破を狙うオーストリアは、フランス代表、オランダ代表、ポーランド代表と同組のグループDに属している。今回発表された候補メンバーは以下の通り。
GK
ハインツ・リンドナー(サン=ジロワーズ/ベルギー)
パトリック・ペンツ(ブレンビー)
トビアス・ラワル(LASKリンツ)
ニクラス・ヘドル(ラピド・ウィーン)
DF
レオポルト・ケルフェルト(ラピド・ウィーン)
フラヴィウス・ダニリウク(ザルツブルク)
ゲルノト・トラウナー(フェイエノールト/オランダ)
ケビン・ダンソ(RCランス/フランス)
フィリップ・ムウェネ(マインツ/ドイツ)
フィリップ・ラインハルト(フライブルク/ドイツ)
マクシミリアン・ウーバー(ボルシアMG/ドイツ)
シュテファン・ライナー(ボルシアMG/ドイツ)
シュテファン・ポッシュ(ボローニャ/イタリア)
MF
ティエルノ・バロ(ヴォルフスベルガー)
マルコ・グリュル(ラピド・ウィーン)
マティアス・ザイドル(ラピド・ウィーン)
アレクサンダー・プラス(シュトゥルム・グラーツ)
ロマーノ・シュミット(ブレーメン/ドイツ)
フロリアン・カインツ(ケルン/ドイツ)
フロリアン・グリリッチュ(ホッフェンハイム/ドイツ)
パトリック・ヴィマー(ヴォルフスブルク/ドイツ)
クリストフ・バウムガルトナー(RBライプツィヒ/ドイツ)
ニコラス・ゼイワルド(RBライプツィヒ/ドイツ)
マルセル・ザビッツァー(ドルトムント/ドイツ)
コンラート・ライマー(バイエルン/ドイツ)
FW
マルコ・アルナウトビッチ(インテル/イタリア)
ミハエル・グレゴリッチュ(フライブルク/ドイツ)
アンドレアス・ヴァイマン(WBA/イングランド)
マクシミリアン・エントルップ(ハルトベルク)