アラバ不在のオーストリア代表が候補メンバー発表、ザビッツァーやライマーが選出【ユーロ2024】

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オーストリアサッカー協会(OFB)は21日、ユーロ2024に向けた代表候補メンバー29名を発表した。

3大会連続出場のオーストリアは、主軸のDFダビド・アラバやMFザヴェル・シュラーガーを負傷で欠く中、MFマルセル・ザビッツァーやMFコンラート・ライマーら主力を順当に選出した。

前回大会での初ベスト16進出に続くグループステージ突破を狙うオーストリアは、フランス代表、オランダ代表、ポーランド代表と同組のグループDに属している。今回発表された候補メンバーは以下の通り。

◆オーストリア代表候補メンバー29名

GK

ハインツ・リンドナー(サン=ジロワーズ/ベルギー)

パトリック・ペンツ(ブレンビー)

トビアス・ラワル(LASKリンツ)

ニクラス・ヘドル(ラピド・ウィーン)

DF

レオポルト・ケルフェルト(ラピド・ウィーン)

フラヴィウス・ダニリウク(ザルツブルク)

ゲルノト・トラウナー(フェイエノールト/オランダ)

ケビン・ダンソ(RCランス/フランス)

フィリップ・ムウェネ(マインツ/ドイツ)

フィリップ・ラインハルト(フライブルク/ドイツ)

マクシミリアン・ウーバー(ボルシアMG/ドイツ)

シュテファン・ライナー(ボルシアMG/ドイツ)

シュテファン・ポッシュ(ボローニャ/イタリア)

MF

ティエルノ・バロ(ヴォルフスベルガー)

マルコ・グリュル(ラピド・ウィーン)

マティアス・ザイドル(ラピド・ウィーン)

アレクサンダー・プラス(シュトゥルム・グラーツ)

ロマーノ・シュミット(ブレーメン/ドイツ)

フロリアン・カインツ(ケルン/ドイツ)

フロリアン・グリリッチュ(ホッフェンハイム/ドイツ)

パトリック・ヴィマー(ヴォルフスブルク/ドイツ)

クリストフ・バウムガルトナー(RBライプツィヒ/ドイツ)

ニコラス・ゼイワルド(RBライプツィヒ/ドイツ)

マルセル・ザビッツァー(ドルトムント/ドイツ)

コンラート・ライマー(バイエルン/ドイツ)

FW

マルコ・アルナウトビッチ(インテル/イタリア)

ミハエル・グレゴリッチュ(フライブルク/ドイツ)

アンドレアス・ヴァイマン(WBA/イングランド)

マクシミリアン・エントルップ(ハルトベルク)