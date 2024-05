【リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ】2025年1月 発売予定価格:12,100円

海洋堂は、フィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ」を2025年1月に発売する。5月27日より予約受付を実施し、期間は7月24日まで。価格は12,100円。

本商品は、コーエーテクモゲームスのアクションゲーム「NINJA GAIDEN」シリーズの主人公であるリュウ・ハヤブサを立体化したアクションフィギュア。2月に開催された「ワンダーフェスティバル2024[冬]」にて原型が展示されていたが、今回予約受付の期間と発売時期が発表となった。

海洋堂またはコーエーテクモゲームスの直営店で予約すると、特典として「邪神剣」が付属する。

(C)KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Team NINJA All rights reserved.