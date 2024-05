バンダイが展開する”ガシャポン”に、星のカービィの電車ごっこ遊びができるフィギュアシリーズ『星のカービィ しゅしゅぽぽごっこ〜プププ☆トレイン〜』が登場!

「星のカービィ」や「ワドルディ」「ワドルドゥ」たちをたくさん集めて連結させて楽しむこともできるかわいいフィギュアです。

バンダイ ガシャポン「星のカービィ しゅしゅぽぽごっこ〜プププ☆トレイン〜」

発売日:2024年5月第3週

価格:1回400円(税込)

対象年齢:15歳以上

種類数:全4種(カービィ(えきいんさん)、ワドルディ、ワドルドゥ、カービィ)

サイズ:全長約4cm

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

発売元:株式会社バンダイ

バンダイから、『星のカービィ』のキャラクターたちが電車ごっこをする「星のカービィ プププ☆トレイン」シリーズをモチーフとしたフィギュアが登場。

1種でも飾ることができるのはもちろん、フィギュアは連結が可能!

たくさん集めると連結させて楽しむことができます。

ラインナップは、駅員さん姿になった「カービィ(えきいんさん)」をはじめ、「ワドルディ」「ワドルドゥ」「カービィ」たち全高約4cmのフィギュア全4種です。

カービィ(えきいんさん)

駅員さんの帽子と笛を持った姿の「カービィ」

電車ごっこを楽しむ表情がかわいいフィギュアです。

ワドルディ

なんだか嬉しそうな表情をしているように見える「ワドルディ」

たくさん集めて付属の綱のパーツを組み立てれば、簡単に連結ができます。

ワドルドゥ

2本の毛も忠実に再現されている「ワドルドゥ」

全高約4cmのフィギュアは、飾っていても存在感のあるサイズです。

カービィ

キョトン顔の「カービィ」のフィギュア。

たくさん集めて連結させれば、電車ごっこのかわいい様子が楽しめます。

連結して遊べる電車ごっこ姿の「カービィ」たちのフィギュア!

バンダイのガシャポン「星のカービィ しゅしゅぽぽごっこ〜プププ☆トレイン〜」は、2024年5月第3週より全国に設置されたガシャポン自販機シリーズに順次登場です。

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。

©BANDAI

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

