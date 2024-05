スターバックスから、2024年5月15日(水)より「抹茶 イチゴ クリーム フラペチーノ」が登場!

定番人気の「抹茶 クリーム フラペチーノ」にストロベリーソースを合わせた、春らしさ満点の一杯です。

スターバックス「抹茶 イチゴ クリーム フラペチーノ」

価格:持ち帰り 678円(税込)、店内利用 690円(税込)

販売期間:2024年5月15日(水)〜5月28日(火)予定

サイズ:Tallのみ

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

スターバックスから、2024年5月15日(水)より「抹茶 イチゴ クリーム フラペチーノ」が登場。

スターバックスで定番の「抹茶 クリーム フラペチーノ」にストロベリーソースを合わせた一杯です。

抹茶のほろ苦さとストロベリーの甘酸っぱさを一度に味わえるのが特徴。

抹茶とストロベリーのハーモニーを楽しめる、春の時期だけの特別なビバレッジです。

甘酸っぱいストロベリーとほろ苦い抹茶のハーモニーを楽しめる、春の時期ならではのビバレッジ。

スターバックスの「抹茶 イチゴ クリーム フラペチーノ」は、2024年5月15日(水)より発売です☆

いちごの果実感とミルクのコクを味わうビバレッジ!スターバックス「スターバックス ストロベリー フラペチーノ(R)」 いちごの果実感とミルクのコクを味わうビバレッジ!スターバックス「スターバックス ストロベリー フラペチーノ(R)」 続きを見る

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ほろ苦い抹茶とストロベリーのハーモニー!スターバックス「抹茶 イチゴ クリーム フラペチーノ」 appeared first on Dtimes.