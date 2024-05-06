[5.6 J3第13節](ニッパツ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[Y.S.C.C.横浜]

先発

GK 31 岡本享也

DF 17 端野拓馬

DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 26 大越寛人

MF 8 柳雄太郎

MF 15 冨士田康人

MF 30 小島秀仁

MF 39 奥村晃司

MF 50 中里崇宏

FW 11 ピーダーセン世穏

FW 67 オニエ・オゴチュクウ

控え

GK 21 高橋クリス

DF 3 藤原拓也

MF 7 菊谷篤資

MF 18 藤島樹騎也

MF 22 大竹優心

MF 23 道本大飛

FW 32 松村航希

監督

倉貫一毅

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 2 加藤大育

DF 3 水口湧斗

DF 4 山下諒時

DF 8 橋本陸

MF 15 前田泰良

MF 24 牧山晃政

MF 25 田中陸

MF 27 西山拓実

FW 9 藤沼拓夢

FW 14 高木彰人

控え

GK 23 川島康暉

DF 16 高野遼

DF 55 田代真一

MF 6 徳永裕大

MF 17 伊藤恵亮

MF 47 岩上祐三

FW 96 ブルーノ・サントス

監督

戸田和幸