YS横浜vs相模原 スタメン発表
[5.6 J3第13節](ニッパツ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 17 端野拓馬
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 26 大越寛人
MF 8 柳雄太郎
MF 15 冨士田康人
MF 30 小島秀仁
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 21 高橋クリス
DF 3 藤原拓也
MF 7 菊谷篤資
MF 18 藤島樹騎也
MF 22 大竹優心
MF 23 道本大飛
FW 32 松村航希
監督
倉貫一毅
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 3 水口湧斗
DF 4 山下諒時
DF 8 橋本陸
MF 15 前田泰良
MF 24 牧山晃政
MF 25 田中陸
MF 27 西山拓実
FW 9 藤沼拓夢
FW 14 高木彰人
控え
GK 23 川島康暉
DF 16 高野遼
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 17 伊藤恵亮
MF 47 岩上祐三
FW 96 ブルーノ・サントス
監督
戸田和幸
※14:00開始
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 17 端野拓馬
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 26 大越寛人
MF 8 柳雄太郎
MF 15 冨士田康人
MF 30 小島秀仁
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 21 高橋クリス
DF 3 藤原拓也
MF 7 菊谷篤資
MF 18 藤島樹騎也
MF 23 道本大飛
FW 32 松村航希
監督
倉貫一毅
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 3 水口湧斗
DF 4 山下諒時
DF 8 橋本陸
MF 15 前田泰良
MF 24 牧山晃政
MF 25 田中陸
MF 27 西山拓実
FW 9 藤沼拓夢
FW 14 高木彰人
控え
GK 23 川島康暉
DF 16 高野遼
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 17 伊藤恵亮
MF 47 岩上祐三
FW 96 ブルーノ・サントス
監督
戸田和幸