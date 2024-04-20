決済サービス「d払い」の請求書払いにて最大200ポイントがもらえるキャンペーンが6月30日まで実施中！自動車税や公共料金などの利用可能な請求書が対象
|自動車税や公共料金はd払いで！d払いの請求書払いで必ずもらえる！キャンペーンが実施中
NTTドコモは19日、同社が提供するスマートフォン（スマホ）など向け決済サービス「d払い」（ https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/ ）において請求書払いを利用した人を対象にdポイント（期間・用途限定）で1000万ポイントを山分けして参加者全員に進呈する「自動車税や公共料金はd払いで！d払いの請求書払いで必ずもらえる！キャンペーン」を2024年4月19日（金）10：00から2024年6月30日（日）23：59まで開催するとお知らせしています。
d払いの請求書払いは電気・ガス料金などの公共料金や税金、通販などの請求書に記載されているバーコードや地方税の納付書に印字された地方税統一QRコード「eL-QR」をd払いアプリで読み取って24時間いつでもその場で支払いができる便利な機能です。なお、支払方法は「d払い残高」のみの対応となっており、決済上限額は300,000円（税込）となります。
今回、そんなd払いの請求書払いを期間中に利用した人してキャンペーンWebページにてエントリーをした場合を対象にdポイント（期間・用途限定）を1000万ポイント山分けで上限200ポイントまで進呈するキャンペーンが開始されています。なお、期間中にd払いの請求書払いを複数回利用した場合でも1アカウントごとに1回の進呈となります。その他、キャンペーンの詳細な条件や注意事項はキャンペーンWebページをご確認ください。
アプリ名：d払い−スマホ決済、チャージ不要！キャッシュレスでお支払い
価格：無料
カテゴリー：ファイナンス
開発者：NTT DOCOMO
バージョン：4.04.0
Android 要件：5.0以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.nttdocomo.keitai.payment
アプリ名：d払い−スマホ決済、チャージ不要！キャッシュレスでお支払い
価格：無料
カテゴリー：ファイナンス
開発者：株式会社NTTドコモ
バージョン：4.4.0
互換性：iOS 10.1以降。iPhone対応。
iTunes Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1328132872?mt=8
記事執筆：memn0ck
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