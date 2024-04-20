自動車税や公共料金はd払いで！d払いの請求書払いで必ずもらえる！キャンペーンが実施中

NTTドコモは19日、同社が提供するスマートフォン（スマホ）など向け決済サービス「d払い」（ https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/ ）において請求書払いを利用した人を対象にdポイント（期間・用途限定）で1000万ポイントを山分けして参加者全員に進呈する「自動車税や公共料金はd払いで！d払いの請求書払いで必ずもらえる！キャンペーン」を2024年4月19日（金）10：00から2024年6月30日（日）23：59まで開催するとお知らせしています。

キャンペーンはキャンペーンWebページ（ https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/3nd_bill-payment/ ）にてエントリーの上でd払いの請求書払いを利用した人全員を対象にdポイント（期間・用途限定）を1000万ポイント山分け（進呈上限は200ポイント）で進呈します。請求書払いは公共料金や税金などの利用可能な請求書ならすべて対象とのこと。進呈時期は2024年7月末以降順次を予定し、進呈されたポイントの有効期限は進呈日から2か月間。


d払いの請求書払いは電気・ガス料金などの公共料金や税金、通販などの請求書に記載されているバーコードや地方税の納付書に印字された地方税統一QRコード「eL-QR」をd払いアプリで読み取って24時間いつでもその場で支払いができる便利な機能です。なお、支払方法は「d払い残高」のみの対応となっており、決済上限額は300,000円（税込）となります。

今回、そんなd払いの請求書払いを期間中に利用した人してキャンペーンWebページにてエントリーをした場合を対象にdポイント（期間・用途限定）を1000万ポイント山分けで上限200ポイントまで進呈するキャンペーンが開始されています。なお、期間中にd払いの請求書払いを複数回利用した場合でも1アカウントごとに1回の進呈となります。その他、キャンペーンの詳細な条件や注意事項はキャンペーンWebページをご確認ください。

アプリ名：d払い−スマホ決済、チャージ不要！キャッシュレスでお支払い
価格：無料
カテゴリー：ファイナンス
開発者：NTT DOCOMO
バージョン：4.04.0
Android 要件：5.0以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.nttdocomo.keitai.payment


アプリ名：d払い−スマホ決済、チャージ不要！キャッシュレスでお支払い
価格：無料
カテゴリー：ファイナンス
開発者：株式会社NTTドコモ
バージョン：4.4.0
互換性：iOS 10.1以降。iPhone対応。
iTunes Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1328132872?mt=8






記事執筆：memn0ck


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