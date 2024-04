【週刊少年サンデー 2024年21号】4月17日 発売価格:360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年21号」を本日4月17日に発売した。価格は360円。

今回の表紙には「名探偵コナン」のメンバーが描かれ、前号「週刊少年サンデー 2024年20号」に描かれた「まじっく快斗」とつながる表紙の仕様となっている。

巻頭カラーは「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」となっているほか、「まじっく快斗」の7年ぶりとなる新シリーズ第2話が収録されており、付録には「名探偵コナン」30周年記念ステッカーが付属する。

「週刊少年サンデー 2024年20号」表紙

(ツイート埋め込み)

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.