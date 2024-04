【やすお】著者:吉田博嗣講談社

ある日、一人暮らしの愛子のもとに、姉から「やすお」が届く。「やすお」は家事を幅広くこなす汎用お手伝いロボット。愛子は自分の思い通りに「やすお」を動かそうとするが……。

本作「やすお」は、「コミックDAYS」に掲載された吉田博嗣氏の短編マンガ。ヤングマガジン月間賞に入選している。

愛子の姉は、自己中心的な妹を心配して「やすお」を贈った。しかし、愛子は暴言を吐き、自分の思い通りにならければ暴力をふるう。そういう性格だから、「やすお」の一番の栄養である「ありがとう」という感謝の言葉など出てくるはずもない。「やすお」や本作の世界の秘密など、もしかしたら今後、同じような世界が訪れるかもと思えるようなブラックユーモアたっぷりの作品となっている。

【あらすじ】

