ハセガワモビリティが展開する世界最大の電動二輪モビリティブランド「YADEA(ヤディア)」の日本初となるフラグシップストア「YADEA表参道」が2024年5月3日(祝・木)にグランドオープンします。

同ストアでは、海外で発表されたばかりの新モデルを日本でいち早くお披露目します。

また日本の道路運送車両法に遵守したモデルの展示および試乗・販売をします。

YADEA表参道

◆YADEA表参道

所在地 : 東京都港区南青山6-2-7 クレグラン骨董通りビル1F

営業時間: 11:00〜19:00

アクセス: 東京メトロ表参道駅B1出口徒歩8分

定休日 : なし 年末年始除く

TEL : 03-5766-0819

YADEAは、電動バイク・電動自転車・電動キックボードなどの開発・製造を行っています。

2001年の創業以来、世界100ヶ国に電動モビリティを販売。

6年連続(2017年〜2022年)販売台数が世界一と電動モビリティ業界をリードしています。

そんな「YADEA(ヤディア)」の日本初となるフラグシップストア「YADEA表参道」が2024年5月3日(祝・木)にグランドオープンします。

電動キックボード

KS6 PRO/特定原付

KS6 PRO:

KS6 PRO

KS5 PRO/一般原付

KS5 PRO:

KS5 PRO

電動アシスト自転車

TRP-01(BE)

TRP-01:

TRP-01

HNT-01(BK)

HNT-01:

HNT-01

YDXシリーズ集合カット

2024年シーズン 日本発売ラインナップ Xシリーズ

CC-01T

型式:CC-01T(仮)

発売:2024年10月予定

種別:特定小型原動機付自転車

特長:落ち着いたトーンで日常的。海外でも人気のデザイン。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 電動二輪モビリティの展示・試乗・販売を行うフラッグシップストア!YADEA表参道 appeared first on Dtimes.