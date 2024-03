映画『G.I.ジョー』シリーズにおけるリブート的な位置付けとなった2021年の『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』は、続編を示唆するような作品となっていたが、その後の進捗はどうなっているのだろう?

スネークアイズと呼ばれる忍者一族のエージェントのオリジンを描いた『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』は、日本が舞台となったことでも話題となった一作だ。ハズブロの玩具シリーズに基づき、パラマウント・ピクチャーズが製作するこのフランチャイズは、後に『トランスフォーマー』映画とのクロスオーバー予定も告知された。

現在までに『G.I.ジョー』『トランスフォーマー』ともに具体的な新作予定 は伝えられていないが、スネークアイズ役を務めたヘンリー・ゴールディングは、きっと何か計画があるはずだと考えているようだ。

ゴールディングは米に、両シリーズのプロデューサーのロレンツォ・ディ・ボナヴェンチュラが「多忙な方」だが「素晴らしいプロデューサーですので、安泰だと思います」とコメント。シリーズの今後について、「何があろうが、“これまで”と“これから”のコンビネーションになるのでしょう。パラマウントには壮大な計画があるのだと思いますよ」と所見を話した。

一方で、そのプロデューサーであるボナヴェンチュラは、クロスオーバーについて「本当のことを言うと、わかりません」と。THE RIVERによる取材時にも、ことを語っている。一体、パラマウントはどんな壮大なストーリーを仕掛けようというのだろう?しばらくは続報を待っていよう。

Source:

The post first appeared on .