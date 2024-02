ハッピーセットに《カ―ビィ》と《ポムポムプリン》が登場。大人でも集めたくなっちゃう。

マクドナルドでは2024年2月23日から約3週間、期間限定でハッピーセット「星のカービィ」とハッピーセット「ポムポムプリン」を全国の店舗(一部を除く)で販売します。星のカービィは全8種、ポムポムプリンは全6種が登場する盛りだくさんな内容です。

期間によって登場アイテムが変わるので要チェック!

今回のハッピーセットは2月23日から29日までの第1弾、3月1日から7日までの第2弾、3月8日以降の第3弾に分かれてそれぞれ商品が異なります。

星のカービィのハッピーセットはいずれも可愛いデザインのぬいぐるみで、ポムポムプリンはゲームや小物などが登場。それぞれの期間ごとの商品は次の通りです。

【第1弾の商品】(2月23日〜2月29日)

・カービィ

・ぷかぷかカービィ

・ウィンクカービィ

・ワドルディ

・ポムポムプリン ころころめいろ

・とびだす!ポムポムプリンゲーム

・ポムポムプリン 絵合わせゲーム

【第2弾の商品】(3月1日〜3月7日)

・すやすやカービィ

・キービィ

・ジャンピングカービィ

・さんかくほおばり

・ポムポムプリン スタンプ

・ポムポムプリン まぐねっと&こものいれ

・ポムポムプリン ティッシュケース

【第3弾の商品】(3月8日〜)

・カービィ:第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つ

・ポムポムプリン:第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

これらのハッピーセットの店頭価格は490円ですが、一部店舗やデリバリーでは異なることがあるので注意してください。大人でもほしくなっちゃうラインアップですね。

さらに、ポムポムプリンではおもちゃをスマートフォンで読み込んで遊べる「ぱくぱくプリン」というARゲームも登場します。

ゲームが終わると大きくなったポムポムプリンの画像が表示され、それをX(旧Twitter)で指定ハッシュタグをつけてシェアすると、抽選で50人にポムポムプリンのオリジナルマックカード1,000円分が当たるので、気になる人はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

また、2月19日の9時から21日の23時59分まで「#推しのカービィ」キャンペーンも実施中です、投稿されるキャンペーン対象ポストに「#推しのカービィ」と推しのカービィ&ワドルディの番号をリプライして応募すると、抽選で50人にマックカード1000円分がプレゼントされます。

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc. KB24-P5669

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642599