「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024」（C）TBS

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【モデルプレス＝2023/12/30】2023年大晦日の12月31日深夜23時45分から5時間15分にわたって放送されるTBS系『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024』のタイムテーブルと歌唱曲が公開された。

【写真】乃木坂46、ミニ丈衣装で美脚披露

◆よる11時45分〜


【いくぜ！2024！年忘れヒットメドレー】

WEST.
♪ええじゃないか

GENERATIONS
♪ワンダーラスト

s**t kingz
♪No End feat.三浦大知

SUPER BEAVER
♪名前を呼ぶよ

Da-iCE
♪スターマイン

T.M.Revolution
♪WHITE BREATH

乃木坂46
♪おひとりさま天国

yama
♪春を告げる

（※50音順）

◆深夜0時〜


【2024年 新年開幕ヒットソングメドレー】

INI
♪FANFARE

imase
♪NIGHT DANCER

Conton Candy
♪ファジーネーブル

櫻坂46
♪桜月

女王蜂
♪メフィスト

BE:FIRST
♪Boom Boom Back

マカロニえんぴつ
♪リンジュー・ラヴ

Little Glee Monster
♪UP TO ME！

LE SSERAFIM
♪Perfect Night

（※50音順）

新しい学校のリーダーズ
♪青春を切り裂く波動

日向坂46
♪One choice

Mrs. GREEN APPLE
♪私は最強
♪StaRt

（※50音順）

◆深夜1時台


【『2024年 踊り初め！ノンストップダンスメドレー』】

ENHYPEN
♪Sweet Venom

THE RAMPAGE
♪100degrees

Travis Japan
♪LEVEL UP

乃木坂46
♪Monopoly

三浦大知
♪能動

（※50音順）

WEST.
♪FICTION

AKB48
♪アイドルなんかじゃなかったら

キタニタツヤ
♪青のすみか

JO1
♪Trigger

GENERATIONS
♪Diamonds

SUPER BEAVER
♪グラデーション

Da-iCE
♪Kartell

DA PUMP
♪Use Your Body

西川貴教
♪FREEDOM

milet
♪Anytime Anywhere

yama
♪slash

（※50音順）

◆深夜2時台


IMP.
♪CRUISIN’

アイナ・ジ・エンド
secret！OAをチェック！

asmi
♪開青

ano
secret！OAをチェック！

家入レオ
♪BINKAN

＝LOVE
♪ラストノートしか知らない

川崎鷹也
♪愛の歌

CHEMISTRY×Da-iCE
♪スパロウズ

ザ・クロマニヨンズ
♪あいのロックンロール

s**t kingz
♪Oh s**t‼ feat. SKY-HI

シャイトープ
♪tengoku

Tani Yuuki
♪kotodama

Novelbright
♪面影

Perfume
♪Moon

THE BEAT GARDEN
♪Start Over

平井大
♪Symphony

FUNKY MONKEY BΛBY'S
♪YOU

yama×キタニタツヤ
♪憧れのままに

（※50音順）

◆深夜3時台


【『2024年 期待のアーティストメドレー』】

崎山蒼志
♪燈

DXTEEN
♪Brand New Day

≠ME
♪アンチコンフィチュール

羊文学
♪more than words

FRUITS ZIPPER
♪わたしの一番かわいいところ

MAZZEL
♪Carnival

由薫
♪星月夜

（※50音順）

AARON
♪ユニーク

Omoinotake
♪モラトリアム

Hi-Fi Un！corn
♪U&I

FANTASTICS
♪STARBOYS

BREAKERZ
♪Angelic Smile

モーニング娘。’24
♪すっごいFEVER！

（※50音順）

◆午前4時台


内田雄馬
♪Joyful

OCTPATH
♪OCTAVE

男澤直樹
♪Behind the moonlight

神はサイコロを振らない
♪What’s a Pop?

カメレオン・ライム・ウーピーパイ
♪Chair

鈴木愛理
♪最強の推し！

chelmico
♪Question

超特急
♪Lesson ll

≒JOY
♪スイートシックスティーン

ねぐせ。
♪グッドな音楽を

パンダドラゴン
♪パLIFE！パLIKE！パLOUGH！パLOVE！

藤原さくら
♪daybreak

FLOW
♪GO!!!

WATWING
♪I don’t care

ONE N’ ONLY
♪Freaking Happy

（※50音順）

歌唱時間は目安
生放送につき放送内容などが変更になる場合あり

◆「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024」


今年で25回目となる『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！』は、人気アーティストたちと年越しカウントダウンで大盛り上がりしたあと、激アツメドレーで華々しく新年がスタート。生放送を盛り上げるサブMCは、昨年に引き続きEXITが務める。（modelpress編集部）

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