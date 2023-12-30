「CDTVライブ！ライブ！」年越しスペシャル、タイムテーブル＆歌唱曲発表
【モデルプレス＝2023/12/30】2023年大晦日の12月31日深夜23時45分から5時間15分にわたって放送されるTBS系『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024』のタイムテーブルと歌唱曲が公開された。
◆よる11時45分〜
【いくぜ！2024！年忘れヒットメドレー】
WEST.
♪ええじゃないか
GENERATIONS
♪ワンダーラスト
s**t kingz
♪No End feat.三浦大知
SUPER BEAVER
♪名前を呼ぶよ
Da-iCE
♪スターマイン
T.M.Revolution
♪WHITE BREATH
乃木坂46
♪おひとりさま天国
yama
♪春を告げる
（※50音順）
◆深夜0時〜
【2024年 新年開幕ヒットソングメドレー】
INI
♪FANFARE
imase
♪NIGHT DANCER
Conton Candy
♪ファジーネーブル
櫻坂46
♪桜月
女王蜂
♪メフィスト
BE:FIRST
♪Boom Boom Back
マカロニえんぴつ
♪リンジュー・ラヴ
Little Glee Monster
♪UP TO ME！
LE SSERAFIM
♪Perfect Night
（※50音順）
新しい学校のリーダーズ
♪青春を切り裂く波動
日向坂46
♪One choice
Mrs. GREEN APPLE
♪私は最強
♪StaRt
（※50音順）
◆深夜1時台
【『2024年 踊り初め！ノンストップダンスメドレー』】
ENHYPEN
♪Sweet Venom
THE RAMPAGE
♪100degrees
Travis Japan
♪LEVEL UP
乃木坂46
♪Monopoly
三浦大知
♪能動
（※50音順）
WEST.
♪FICTION
AKB48
♪アイドルなんかじゃなかったら
キタニタツヤ
♪青のすみか
JO1
♪Trigger
GENERATIONS
♪Diamonds
SUPER BEAVER
♪グラデーション
Da-iCE
♪Kartell
DA PUMP
♪Use Your Body
西川貴教
♪FREEDOM
milet
♪Anytime Anywhere
yama
♪slash
（※50音順）
◆深夜2時台
IMP.
♪CRUISIN’
アイナ・ジ・エンド
secret！OAをチェック！
asmi
♪開青
ano
secret！OAをチェック！
家入レオ
♪BINKAN
＝LOVE
♪ラストノートしか知らない
川崎鷹也
♪愛の歌
CHEMISTRY×Da-iCE
♪スパロウズ
ザ・クロマニヨンズ
♪あいのロックンロール
s**t kingz
♪Oh s**t‼ feat. SKY-HI
シャイトープ
♪tengoku
Tani Yuuki
♪kotodama
Novelbright
♪面影
Perfume
♪Moon
THE BEAT GARDEN
♪Start Over
平井大
♪Symphony
FUNKY MONKEY BΛBY'S
♪YOU
yama×キタニタツヤ
♪憧れのままに
（※50音順）
◆深夜3時台
【『2024年 期待のアーティストメドレー』】
崎山蒼志
♪燈
DXTEEN
♪Brand New Day
≠ME
♪アンチコンフィチュール
羊文学
♪more than words
FRUITS ZIPPER
♪わたしの一番かわいいところ
MAZZEL
♪Carnival
由薫
♪星月夜
（※50音順）
AARON
♪ユニーク
Omoinotake
♪モラトリアム
Hi-Fi Un！corn
♪U&I
FANTASTICS
♪STARBOYS
BREAKERZ
♪Angelic Smile
モーニング娘。’24
♪すっごいFEVER！
（※50音順）
◆午前4時台
内田雄馬
♪Joyful
OCTPATH
♪OCTAVE
男澤直樹
♪Behind the moonlight
神はサイコロを振らない
♪What’s a Pop?
カメレオン・ライム・ウーピーパイ
♪Chair
鈴木愛理
♪最強の推し！
chelmico
♪Question
超特急
♪Lesson ll
≒JOY
♪スイートシックスティーン
ねぐせ。
♪グッドな音楽を
パンダドラゴン
♪パLIFE！パLIKE！パLOUGH！パLOVE！
藤原さくら
♪daybreak
FLOW
♪GO!!!
WATWING
♪I don’t care
ONE N’ ONLY
♪Freaking Happy
（※50音順）
歌唱時間は目安
生放送につき放送内容などが変更になる場合あり
◆「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024」
今年で25回目となる『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！』は、人気アーティストたちと年越しカウントダウンで大盛り上がりしたあと、激アツメドレーで華々しく新年がスタート。生放送を盛り上げるサブMCは、昨年に引き続きEXITが務める。（modelpress編集部）【Not Sponsored 記事】