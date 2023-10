カナダ・バンクーバーに拠点を置くEndnight Gamesは10月19日(木)、同社が開発したサバイバルホラーゲーム『The Forest』のPC(Steam)版を75%オフの税込512円にて購入可能となるセールを開催した。期間は11月3日(金)まで。

『The Forest』のなかでプレイヤーは搭乗した飛行機が墜落し、謎めいた島に不時着した主人公「エリック・ルブラン」を操作しながら、何者かに連れ去られてしまった自身の息子「ティミー」を探して島を探索する。

本作の特徴として、島内を食人ミュータントが徘徊している点があげられる。作中でプレイヤーは島内での生存を目指して各地を探索し、物資を集めて様々なものをクラフトするが、道中でミュータントと遭遇した際には襲撃を受けることになる。

一方で、主人公もまた倒したミュータントを食料としたり、のこった死体を用いて奇怪なオブジェを作ったりと、極めて猟奇的なゲームプレイを堪能することもできる。

2018年の正式発売以来、謎めいた島での過酷なサバイバルや墜落の真相を巡る驚きのストーリー展開、最大8人でのマルチプレイ対応など数多くの点で評価され、記事執筆時点でSteam上に寄せられたユーザーレビューは42万件超、うち95%が好評を投じ最高評価「圧倒的に好評」のステータスを獲得している。

またSteam上の様々なデータを収集・公開しているサイト「SteamDB」の情報によると、本作のセールが開催されて以降、同時接続者の数が急上昇。10月22日には7万8千人を超える大盛況となっている。

(画像はThe Forest Steam Charts - SteamDBより)

ちなみに、先の2月には本作の続編となる『Sons Of The Forest』が開発途中のゲームをリリースするアーリーアクセスとしてPC(Steam)向けに発売されており、こちらも11月3日までの期間限定で税込価格3400円のところ20%オフの2720円にて販売されているので、興味のある方はこちらもチェックしてみてはいかがだろうか。

『Sons Of The Forest』Steamストアページはこちら『Sons Of The Forest』Steamストアページはこちら