10ÉÃ¤Ç²¹¤Þ¤ë¡Ö¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥Õ¥Ã¥È¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤Ç¾ï¤ËÂ¤¬Îä¤¨¤Ê¤¤À¸³è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡ª
º£Æü¤Î¤´¤Ï¤ó²¿¤Ë¤¹¤ë¡©´ÊÃ±¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¤ò½¸¤á¤¿¤è¡ª
²¹¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊâ¤±¤ë¤Î¤¬Ä¶²÷Å¬ÄÌ¾ï¤ÎÂ²¹´ï¤Ï¡¢¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¤Ê¤Î¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤Ì¤¯¤Ì¤¯¤À¤±¤É¡¢²È»ö¤äÍÑ»ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë»þ¤Ï°ìÅÙÃ¦¤°¼ê´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÀµÄ¾ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢2022Ç¯10·î¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥Õ¥Ã¥È¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Ç¡¢Â¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÉÛÃÄ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À¸ÃÏ¤¬¤Õ¤«¤Õ¤«¡£¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥Æ¥¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¼ó¤Þ¤Ç¥Û¥«¥Û¥«¤Ë¡£Êâ¤¯¤È¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Íú¤¤¤¿¤Þ¤ÞÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤â¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤«¤È¤òÆ§¤á¤Ð¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥óÂå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡ý¡£Ã¦¤®Íú¤®¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤ª²È¤À¤È¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥ó¥¿¥¤¥×¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÄìÌÌ¤Ë¤Ï³ê¤ê»ß¤á²Ã¹©¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Ç´Ãå¤¬¶¯¤¤¤»¤¤¤«¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤òÊâ¤¯¤È¥Í¥Á¥ã¥Ã¥Í¥Á¥ã¤È²»¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ä¥ë¥Ä¥ë³ê¤ë¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤è¤ê°Â¿´¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡ª¤³¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÊÒÂ¤º¤Ä¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÊÌÅÓÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÍÆÎÌ¤¬µì¥â¥Ç¥ë3000mA¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÈæ¤Ù¤Æ5000mA¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ÈÍÑ»þ´Ö¤¬60¡ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£Â¤Î¹ÃÉôÊ¬¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏUSB¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÀÜÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥É¼«ÂÎ¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬Á°Äó¤Îºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¼è¤ê³°¤·¡¢USB¥Ý¡¼¥È¤Ë¹õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤ÞÀöÂõ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç±ÒÀ¸ÌÌ¤â°Â¿´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¥³¥ó¥·¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÄ¤á¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
3ÃÊ³¬¤ÇÄ´Àá¤Ç¤¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð½àÈ÷´°Î»¡£¥Ü¥¿¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾æÉ×¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£·Ú¤¯¤ÆÂ®ÃÈÀ¤Î¹â¤¤ÆüËÜÀ½¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬ÂÎ¢Á´ÂÎ¤È¹ÃÉôÊ¬¤Î2¥ö½ê¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂÁ´ÂÎ¤òÃÈ¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤ÈÀÖ¤¤¥é¥ó¥×¤Î¡Ö¶¯¡×¥â¡¼¥É¤Ë¡£Ìó60ÅÙÀßÄê¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¤È3¡Á3»þ´ÖÈ¾»ýÂ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢ÀÄ¥é¥ó¥×¤Î¡ÖÃæ¡×¥â¡¼¥É¤ÇÌó50ÅÙÀßÄê¤È´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ýÂ³»þ´Ö¤Ï¡¢4¡Á4»þ´ÖÈ¾¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢Çò¥é¥ó¥×¤Î¡Ö¼å¡×¥â¡¼¥É¤ÇÌó40ÅÙÀßÄê¡¢5¡Á5»þ´ÖÈ¾»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£²È¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¶¯¡×¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡ÈÇ®¤¤¡ª¡É¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÃæ¡×¡Á¡Ö¼å¡×¤¬²÷Å¬¤Ê²¹ÅÙ¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿1ÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Â¤Î¹ÃÉôÊ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£M¥µ¥¤¥º ¡Ê22¡Á25Ñ¡Ë¤ÈL¥µ¥¤¥º ¡Ê25¡Á28Ñ¡Ë¤È¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤é¾¯¤·Âç¤¤á¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¼«ÂÎ¤¬ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÉÕÂ°¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤è¤ê¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍú¤¯ÂÅò¡×¤ò1Ç¯´Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡£ÀáÅÅ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£
Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ÎÂÎä¤¨ÂÐºö¥¢¥¤¥Æ¥à¡×4Áª