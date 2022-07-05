¥¹¥¯¥¨¥Ë¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¥¨¥ê¥å¥·¥ª¥ó¡×7·î6Æü(¿å)¤ËºÇ¿·¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ª PS5¡¿PS4¡¿Steam¤ÇÇ¯ÆâÈ¯Çä
¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬2022Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¤ÎPS5¡¿PS4¡¿Steam¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¥¨¥ê¥å¥·¥ª¥ó¡×¤è¤ê¡¢¿·¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢Í¥«¥×¥³¥ó´üÂÔ¤ÎÂçºî¡ÖEXOPRIMAL¡×¤«¤é¡ÖFF¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¡×¿·ºî¤Þ¤Ç¡ª PS5¡¢PS4¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¿·ºî10¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°ìµó¤Ë¤´¾Ò²ð¡ÚState of Play¤Þ¤È¤á¡Û
¨¡¨¡ÉÔ¾òÍý¤Ê¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢·¯¤Ï²¿¤òÁª¤Ö¤«¡©
¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¥¨¥ê¥å¥·¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢ËÌ²¤¿ÀÏÃ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤â¤È¡¢¡È¿Í´Ö¤Î»à¡É¤È¡È¿À¡¹¤ÎÂ¸ºß¡É¤ò¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÉÁ¤¯¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÉ¬»¦µ»¤ä¥³¥ó¥Ü¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï·òºß¤Ê¤¬¤é¡¢Î©ÂÎÅª¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÌ¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¿ôÂ¿¤¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¿ºùÄí Åý¤µ¤ó¤À¡£
¤½¤Î¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¥¨¥ê¥å¥·¥ª¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2022Ç¯7·î6Æü¡Ê¿å¡Ë9:00¤è¤êºÇ¿·¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¥¨¥ê¥å¥·¥ª¥ó¡×¥È¥ì¡¼¥é¡¼#2
URL¡§https://youtu.be/QQtIcCDHIdw
Êü±ÇÆü»þ¡§2022Ç¯7·î6Æü¡Ê¿å¡Ë9:00am¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
¡ãSTORY¡ä
¤Ï¤ë¤«ÀÎ¡½¡½
½ªËö¤ÎÄê¤á¡ã¥é¥°¥Ê¥í¥¯¡ä¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤ÏÇËÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËüÊª¤òÅý¤Ù¤ë¼ç¿À¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¶Ï¤«¤ÊÎÏ¤Ç¡ãµßºÑ¤Î»ÈÅÌ¡ä¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Èà½÷¤ËÀ¤³¦¤ÎÌ¿±¿¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ëº£¡¢¿·¤¿¤Ê¡ãÀï²µ½÷¡ä¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ä¡Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¤´Ã´Åö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëºùÄí Åý¤µ¤ó¤Î¼ê¤¬¤±¤ëBGM¤ò¤´»îÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢ö- ¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¥¨¥ê¥å¥·¥ª¥ó/VALKYRIE ELYSIUM (@v_elysiumPR) March 9, 2022
º£¸å¡¢¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï #¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¥¨¥ê¥å¥·¥ª¥ó ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
Â³Êó¤ò¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¡ªhttps://t.co/0Bs6fcWXd9 pic.twitter.com/IFHeXk3CBY
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¾ðÊó¡Û
¢£¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¥¨¥ê¥å¥·¥ª¥ó¡ÊVALKYRIE ELYSIUM¡Ë¡×
ÂÐ±þµ¡¼ï PlayStation 5¡¿PlayStation 4¡¿Steam
¥¸¥ã¥ó¥ë ¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG
È¯ÇäÆü 2022Ç¯Í½Äê
²Á³Ê Ì¤Äê
CERO ¿³ººÍ½Äê
³«È¯¡§¥½¥ì¥¤¥æ³ô¼°²ñ¼Ò
²»³Ú¡§ºùÄí Åý
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±Ê°æ ÍªÌé¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒCyDesignation¡Ë
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
>> ¥¹¥¯¥¨¥Ë¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¥¨¥ê¥å¥·¥ª¥ó¡×7·î6Æü(¿å)¤ËºÇ¿·¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ª PS5¡¿PS4¡¿Steam¤ÇÇ¯ÆâÈ¯Çä ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é