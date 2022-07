スクウェア・エニックスが2022年発売予定のPS5/PS4/Steam「ヴァルキリーエリュシオン」より、新情報が公開された。

──不条理なこの世界で、君は何を選ぶか?

「ヴァルキリーエリュシオン」は、北欧神話をモチーフに独自の世界観のもと、“人間の死”と“神々の存在”をハイエンドグラフィックで描く「ヴァルキリー」シリーズの最新作。シリーズ初のアクションRPGとして、おなじみの必殺技やコンボシステムは健在ながら、立体的でスピード感あふれるバトルへと進化している。

なお、音楽を手掛けるのは、有名タイトルの楽曲を数多く担当してきた桜庭 統さんだ。



その「ヴァルキリーエリュシオン」について、2022年7月6日(水)9:00より最新トレーラーをプレミア公開することが決定。シリーズをプレイしたことがある方も初めての方も、ぜひご覧いただきたい。



■「ヴァルキリーエリュシオン」トレーラー#2

URL:https://youtu.be/QQtIcCDHIdw

放映日時:2022年7月6日(水)9:00amプレミア公開

<STORY>

はるか昔――

終末の定め<ラグナロク>により、世界は破滅の危機に瀕していた。

万物を統べる主神は、残された僅かな力で<救済の使徒>を創造し、彼女に世界の命運を託した。

ここに今、新たな<戦乙女>の物語が始まる……

公式サイトでは、シリーズの楽曲制作をご担当いただいている桜庭 統さんの手がけるBGMをご試聴いただけます♪

今後、このアカウントでは #ヴァルキリーエリュシオン に関する情報をお届けしてまいりますので、フォローしていただけたら嬉しいです!

続報をどうぞ楽しみに!https://t.co/0Bs6fcWXd9 pic.twitter.com/IFHeXk3CBY - ヴァルキリーエリュシオン/VALKYRIE ELYSIUM (@v_elysiumPR) March 9, 2022



【タイトル情報】

■「ヴァルキリーエリュシオン(VALKYRIE ELYSIUM)」

対応機種 PlayStation 5/PlayStation 4/Steam

ジャンル アクションRPG

発売日 2022年予定

価格 未定

CERO 審査予定

開発:ソレイユ株式会社

音楽:桜庭 統

キャラクターデザイン:永井 悠也(株式会社CyDesignation)



© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

