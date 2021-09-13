¡Ö10Ç¯Á°¤«¤é30¿Í°Ê¾å¤Ë¡×ÌîµåÉô°÷ÀÅªË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤Î¸µ¥³¡¼¥Á
¡¡Âçºå»ÔÆâ¤Î»äÎ©¹â¹»¤ÇÌîµåÉô°÷¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï13Æü¡¢¸µÆ±¹»¹Ö»Õ¤ÇÌîµåÉô¤Î¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¿åÍîÍº´ðÈï¹ð¡Ê31¡Ë¡áÊÌ¤ÎÉô°÷¤Ø¤Î¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Çµ¯ÁÊ¡á¤ò¶¯À©À¸òÅùÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£¿åÍîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö10Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤«¤é30¿Í°Ê¾å¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÌîµåÉô°÷¤ËÀÅªË½¹ÔÍÆµ¿¡¡»äÎ©¹â¸µ¥³¡¼¥ÁºÆÂáÊá
¡¡¿åÍîÍÆµ¿¼Ô¤¬²áµî¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤«¤é¤ÎÈï³²¿½¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢ÉÜ·Ù¤Ï¶µ°÷¤ÎÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»ö·ï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤ÏÌîµåÉô¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿2020Ç¯11·î¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉô°÷¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÏÈï³²¸å¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë¤òÈ¯¾É¤·¤¿¡£¿åÍîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ê¼þ°Ï¤Ë¡Ë¸À¤ï¤º¡¢¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú°Â¸µµ×Èþ»Ò¡¢·´Íª²ð¡Û